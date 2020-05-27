Налоговики предлагают миловать тех, кто с ними не спорит против обвинений в дроблении бизнеса

Я уже как-то писал о журнале "Налоговая политика и практика", который издает ФНС России и который я выписал в этом году. Мы его с коллегами очень внимательно читаем. т.к. в нём много интересного и полезного материала. Даже если ты с чем-то и "не согласен", тем не менее, ты будешь знать официальную позицию налогового ведомства с доводами и обоснованиями.

И вот в апрельском номере я встречаю интервью начальника правового управления ФНС России Олега Валентиновича Овчара, которое целиком посвящено теме "дробления бизнеса". Прочитал интервью с большим интересом, поскольку это и не интервью даже, а полноценная статья со ссылками и на зарубежный опыт, и на судебную практику и на актуальные проблемы правоприменения по этой болезненной для многих налогоплательщиков теме.

Меня правда немного смутило название материала "Мы считаем, что пришло время разграничить налогоплательщиков на тех, которые идут на компромисс, и тех, которые этого не делают", но подумал, что речь, наверное идет, о досудебной работе с проверяемыми лицами.

Однако всё оказалось немного не так...

Оказывается, налоговые органы предлагают меры смягчения негативных последствий для тех

бизнесов, которые попали под "каток дробления". Так, на вопрос корреспондента по поводу печальной судьбы налогоплательщиков, которые не смогли защитить свою структуру бизнеса в суде, Олег Витальевич ответил следующее:

"ФНС России готовит ряд законодательных предложений. Мы считаем, что пришло время разграничить налогоплательщиков на тех, которые идут на компромисс, и тех, которые этого не делают. Речь идет пока только о налогоплательщиках, которые признают себя участниками схемы дробления бизнеса, сами приносят подтверждающие документы и соглашаются с актом проверки. В уменьшение их налоговых обязательств учитываются расходы и налоги, уплаченные по специальным налоговым режимам; кроме того, для них возможно смягчение штрафных санкций. Также мы думаем о значимых послаблениях в рамках доначислений налоговых обязательств (неполная налоговая нагрузка) для тех налогоплательщиков, которые самостоятельно (без налоговой проверки) поняли, что неправильно применяют специальный налоговый режим и должны находиться на общей системе налогообложения. То есть налогоплательщики смогут оценить, нужно ли им применять агрессивное налоговое планирование, которое в итоге может закончится банкротством".

Против "второй" ситуации я ничего против совершенно не имею, тем более, что и сейчас, любой предприниматель может воспользоваться такой возможностью и даже избежать штрафов по знаменитому п.4 ст.84 НК РФ. А вот поводу "признания в обмен на снисхождение" у меня есть возражения.

В первую очередь отмечу, что это уже не первый случай, когда исповедуется принцип "признайся и не защищайся или мы тебя не убьём".

Помните, в конце 2017 года в п.5.1 ст. 64 НК РФ появилось положение о том, что отсрочка (рассрочка) по уплате налогов, доначисленных по результатам налоговой проверки не предоставляется, если заинтересованное лицо обжаловало решение налогового органа. И более того, если отсрочка (рассрочка) уже предоставлена, но налогоплательщик обратился в суд, то решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) подлежит отмене (Федеральный закон от 14.11.2017 № 323-ФЗ).

С одной стороны, может быть для кого-то вышеуказанные меры, действительно, выход из сложной ситуации. Кроме того, я понимаю стремление налоговых органов поощрить тех налогоплательщиков, которые идут на сотрудничество с проверяющими.

Но сама эта идея мне совершенно не нравится. С каких пор юридическая защита, судебная защита налогоплательщика стали "отягчающим обстоятельством"? Неужели у нас опять "признание вины" становится "царицей доказательств"?

Кроме того, мне кажется здесь есть основания для вмешательства и Конституционного Суда РФ, ведь при реализации этой идеи (а, особенно, при её злоупотреблении), налицо ограничение правосудия.

Знаете, мне всегда казалось, что государство должно стремиться быть нравственнее своих подданных. И если в частных отношениях между хозяйственными субъектами предоставление одной стороной другой неких "послаблений", "скидок" и "уступок" взамен на признание и погашение долга (убытков и т.д.) вполне уместно, то в ситуации, когда такой стороной выступает государство, т.е. сторона заведомо сильная, применение подобных "компромиссов" всё таки недопустимо. "Право на защиту" не может и не должно становится предметом торга.

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если Ваш бизнес имеет несколько самостоятельных направлений, оформленных на разных лиц, которые взаимодействуют между собой, достигая общего результата...

если единый по сути процесс производства также разделен между несколькими лицами, которые также взаимодействуют между собой для достижения общего результата...

если при этом названные лица (все или некоторые из них) применяют специальные налоговые режимы или налоговые льготы, но утратили бы права на них в случае осуществления деятельности от одного лица...

...то у Вас есть основания опасаться претензий налоговой в дроблении. Итогом таких претензий может быть отказ в применении льгот и льготных налоговых режимов.

В ходе нашего вебинара "Дробление - риски для малого и среднего бизнеса" мы разбираемся, на что в первую очередь обращает внимание налоговая и что сделать, чтобы предотвратить или минимизировать риски.

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