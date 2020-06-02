Ставка 15 % страховых взносов будет отменена с 2022 года

Когда я услышал, что для МСП вводится пониженная ставка страховых взносов в размере 15 %, первая моя мысль была: «Это ненадолго». Как оказалось, к сожалению, там мысль посетила меня не зря. 15 % ставку планируется отменить уже с 2022 года.

28 мая Председатель Правительства М.В. Мишустин провёл совещание об объёмах финансирования мероприятий общенационального плана действий по восстановлению экономического роста, занятости и доходов населения.

На сегодняшний день план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счёт внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения.

Планом также предусмотрено, что пониженные ставки для МСП, введенные по предложению Президента РФ с 1 апреля, будут действовать только до конца 2021 года.

Срок реализации плана — до конца 2021 года.