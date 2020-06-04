Прослеживаемость товаров выходит на межстрановой уровень

В г. Нур-Султане 29.05.2019 было заключено Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза (далее — Соглашение).

Соглашение о механизме прослеживаемости ратифицировано Федеральным Законом от 02.12.2019 № 386-ФЗ «О ратификации Соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза» и направлена нота о завершении процедуры ратификации Соглашения в Евразийскую экономическую комиссию.

Соглашение предусматривает создание двух сегментов системы:

— внешнего сегмента прослеживаемости (наднациональная система прослеживаемости), который обеспечивает обмен информацией о пересечении границы между государствами-

членами ЕАЭС прослеживаемого товара;

— национального сегмента прослеживаемости (национальная система прослеживаемости), который обеспечивает прослеживаемость импортных товаров на внутреннем рынке государств-членов ЕАЭС.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2019 № 807 «О проведении эксперимента по прослеживаемости товаров, выпущенных на территории Российской Федерации в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 06.01.2020 № 2), с 01 июля 2019 г. по 30 июня 2020 г. на территории Российской Федерации проводится соответствующий эксперимент.

Целями эксперимента являются:

— апробация полноты и достаточности функционирования информационной системы в целях обеспечения противодействия незаконному ввозу и обороту на территории Российской Федерации, включая ввоз и оборот контрафактных товаров, а также для выработки направлений дальнейшего развития механизма прослеживаемости товаров;

— подтверждение подлинности товаров, стандартизация и унификация процедур учета их оборота на территории Российской Федерации;

— повышение собираемости таможенных платежей и налогов;

— оценка эффективности и результативности информационной системы;

— подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской Федерации;

— определение методики масштабирования информационной системы на товары, не попавшие в прослеживаемость.

В эксперименте могут принять участие заинтересованные лица, совершающие операции с товарами, указанными в приложении к положению Постановления, в соответствии с рекомендациями по проведению эксперимента, направленными в адрес нижестоящих налоговых органов и налогоплательщиков письмом от 04.07.2019 № ЕД-4-15/13072@, а также размещенных на сайте ФНС России.