Компенсация за задержку зарплаты не облагается взносами

Такую позицию организации поддержал АС Центрального округа в Постановлении от 03.03.2020 по делу № А83-7286/2018.

По мнению отделения ФСС, страхователь занизил базу по страховым взносам, не включив в неё суммы компенсации за задержку заработной платы.

Как указал суд, признавая позицию отделения ФСС неправомерной, денежная компенсация, предусмотренная ст. 236 ТК РФ, является видом материальной ответственности работодателя перед работником, выплачивается в силу закона физическому лицу в связи с выполнением им трудовых обязанностей, обеспечивая дополнительную защиту трудовых прав работника, соответственно являясь для работника компенсационной выплатой.

Поэтому в силу подп. «и» п. 2 ч. 1 ст. 9 ФЗ от 24.07.2009 № 212-ФЗ она не подлежит обложению страховыми взносами (проверка была за период 2015 — 2016 гг.).

Данное дело может быть актуальным именно сейчас, когда по всей стране, по причине covid-19, проблемы с выплатой зарплаты возникли практически на каждом предприятии.