Ушедшая эпоха: более 450 актов времен СССР признаны недействительными

Постановлением Правительства РФ от 13.06.2020 № 857 более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельных положений признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021 годах.

Работа по отмене неактуальных норм ведётся в рамках механизма «регуляторной гильотины».

Комментарий от А.В. Брызгалина:

Читаешь названия отмененных актов и прямо чувствуешь, как дышит на тебя ушедшая эпоха. Это настоящий исторический экскурс, посильнее посещения любого исторического музея.

Но кажется мне, что отмена этих актов есть чистая формальность, почти все эти акты и без того уже давным-давно не применяются по факту. Даже найти их, разыскать текст, целая проблема, что уж там говорить про их применение.

Я помню, что в начале 90-х годов, действительно, приходилось руководствоваться многими нормативными актами из СССР, но то была вынужденная необходимость. Сейчас же эти акты просто настоящие раритеты.

Например, я вот помню, что мы часто ссылались на Положение о взыскании не внесенных в срок налогов и неналоговых платежей" (утв. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26.01.1981 № 3820-Х), которое, кстати, до сих пор не отменено и продолжает действовать в части, не противоречащей действующему налоговому законодательству РФ.

Интересно отметить, что среди 450 отмененных актов нет ни одного по налогам.

Ну и добавлю, что про одни ссср-овский нормативный акт я по настоящему волновался. Речь идет о МДС 13-14.2000 Положение о проведении планов-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений (утв. постановление Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279), в котором перечислены признаки капитального ремонта и реконструкции. Этот документ часто выручал нас в наших спорах с налоговой инспекцией, когда они проводили переквалификация капремонта в реконструкцию или модернизацию или в новое строительство. Документ хотя и древний, но действующий, поэтому я рад, что он не попал в список отмененных.

А еще мне кажется, что на 30-ый год после перестройки, находясь уже 20 лет как в XXI веке, как то странно наблюдать за Правительством, которое не нашло себе занятие получше, чем отменять и без того недействующие нормативные акты из прошлой эпохи.