Море, форс-мажор и 0% НДС: рассказываем про новое решение Конституционного Суда

Операции по фрахту морских судов облагаются 0 % НДС, даже если из-за форс-мажора появился внутрироссийский этап.

К такому выводу пришел Конституционный суд РФ в своем Постановлении от 30.06.2020 № 31-П по делу в связи с жалобой компании «Gazprom Neft Trading GmbH».

Ситуация: в 2014 году компания Gazprom Neft Trading осуществляла поставку нефтепродуктов с территории РФ за ее пределы. Для этого был заключен договор тайм-чартера с ООО «СКФ Атлантик», который предполагал вывоз товара за пределы территории РФ на моторном танкере.

Уже после отплытия танкер получил повреждения, что вынудило провести в российском порту перегрузку топлива на другое судно. В результате операция по вывозу нефтепродуктов, несмотря на то, что экспорт остался ее единственной целью, де-факто оказалась разбитой на два этапа. В рамках первого из них перевозка осуществлялась внутри России.

В связи с этим компания «СКФ Атлантик», осуществлявшая перевозку на первом этапе, уплатила в бюджет НДС. А затем потребовала от Gazprom Neft Trading GmbH уплаты ей этой суммы, предъявив соответствующий иск в суд.

Решением арбитражного суда, оставленным в силе судом округа, требование ООО «СКФ Атлантик» было удовлетворено. В обоснование своих выводов суды сослались на то, что формальные основания для применения налоговой ставки 0 % прекратились (т.к. вместо первоначального документа, свидетельствующего о международной перевозке товара, выдано два новых, в одном из которых в графе «Порт выгрузки» указано место выгрузки, расположенное на территории РФ). Верховный суд РФ отказал в передаче жалобы Gazprom Neft Trading на рассмотрение в судебную коллегию.

В этой связи компания Gazprom Neft Trading обратилась в КС РФ с просьбой признать положения подп. 12 п. 1 и п. 3 ст. 164, п. 14 ст. 165 НК РФ, на которые ссылались суды, не соответствующими Конституции РФ.

По результатам рассмотрения жалобы КС РФ пришел к выводу, что сами по себе оспариваемые нормы Конституции не противоречат. Вместе с тем КС РФ признал, что такое толкование судами оспариваемых норм «вступает в противоречие с конституционно значимым принципом равенства налогообложения, поскольку плательщики НДС, осуществляющие одинаковые по своей сути операции, не должны нести разное налоговое бремя».

В связи с этим КС РФ пришел к выводу, что операции по фрахту морских судов для вывоза товаров за границу должны облагаться НДС по ставке 0% даже в тех случаях, когда «налогоплательщик фактически оказывал соответствующие услуги только на внутрироссийском этапе международной перевозки в связи с наступлением непредвиденных и не зависящих от воли сторон обстоятельств, прервавших осуществление международной перевозки». При этом факт наличия форс-мажора должен быть подтвержден документально.

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