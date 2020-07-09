Обратная сила статьи 54.1 НК

Продолжаю размещать посты о проблемах применения ст.54.1 НК РФ. Предыдущие публикации см. здесь и здесь.

О возможности применения ст.54.1 НК РФ к налоговым периодам до 2017, но по ВНП, назначенным после 19.08.2017

Возможно ли распространение положений ст.54.1 НК РФ, ухудшающих положение налогоплательщика, на налоговые периоды до 19 августа 2018 года, если налоговые отношения в эти периоды стали предметом налоговых проверок, назначенных уже после 20 августа 2017 года? В данном случае необходимо учитывать следующее.

По 2017 году: в отношении налоговых периодов, которые закончились после 19 августа 2017 года, положения ст.54.1 НК РФ могут применяться даже, если они ухудшают положения налогоплательщика, т.к. окончание налогового периода приходится на дату, после вступления в силу положений Федерального закона № 163-ФЗ.

А что касается 2014, 2015, 2016 гг., то по нашему мнению, положения ст.54.1 НК РФ не могут распространяться на эти периоды, даже если проверки за эти периоды назначены после 19 августа 2017 года.

Представляется, что положения ст.2 Федерального закона № 163-ФЗ должны применяться с учетом и в системной связи с положениями ст.5 НК РФ.

В любом случае, положения ст.2 Федерального закона № 163-ФЗ не могут отменять или каким-то образом ограничивать положения ст.5 НК РФ, согласно п.2 которой положения законодательства о налогах и сборах, иным образом ухудшающие положение обязанных лиц, не могут иметь обратную силу.

Поэтому, если налоговый орган в качестве обоснования налогового правонарушения налогоплательщика сделает попытку сослаться для этого на положения ст.54.1 НК РФ, данная попытка будет означать придание обратной силы положениям ст.54.1 НК РФ, ухудшающим положение налогоплательщика, что недопустимо и противоречит не только положениям ст.5 НК РФ, но и ст.57 Конституции РФ.

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