Не взыскивать с физлиц списанные недоимки по налогам. Так решил Конституционный Суд

Конституционный Суд РФ счел недопустимым взыскание с налогоплательщика вреда от неуплаты налогов. Как это произошло?

К такому выводу КС пришел в Постановлении от 02.07.2020 № 32-П по делу о проверке конституционности п. 1 ст. 15 и ст. 1064 ГК РФ, подп. 14 п. 1 ст. 31 НК РФ и ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в связи с жалобой гражданина И.С. Машукова.

Фабула дела:в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Однако дело было прекращено из-за истечения срока давности для привлечения к ответственности. В результате налоговая инспекция признала недоимку безнадежной к взысканию и списала ее.

Несмотря на это, прокурором был подан иск о взыскании ущерба бюджету.

По мнению предпринимателя, бремя несения дополнительных издержек, обусловленных упущениями или ошибками налогового органа, не может быть возложено на налогоплательщиков, если именно налоговый орган пропустил срок взыскания налога.

Конституционный Суд РФ указал, что при упущениях органов, уполномоченных действовать в интересах казны (включая пропуски сроков, ошибки в применении надлежащих, установленных процедур и форм налогового принуждения, уголовного преследования, приказного или искового производства), физическое лицо имеет законные основания ожидать, что причинение вреда не будет ему вменено на основании гражданско-правовых законоположений, оспариваемых по настоящему делу.

Сами спорные нормы подп. 14 п. 1 ст. 31 НК РФ и ч. 1 ст. 45 ГПК РФ суд признал не противоречащими Конституции РФ. При этом постановил, что принятые по делу решения подлежат пересмотру.

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