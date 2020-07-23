Возврат излишне уплаченных взносов на ОПС будет происходить по-другому

15 июля ГосДума в 1-ом чтении приняла правительственный законопроект № 953961-7 «О внесении изменений в часть I НК РФ».

Как следует из пояснительной записки, указанный законопроект разработан в целях реализации Постановления КС РФ от 31.10.2019 № 32-П.

В данном Постановлении КС РФ признал не соответствующим Конституции РФ ограничение права страхователя на возврат сумм излишне уплаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование лишь в силу самого факта учета (разнесения) сведений о данных страховых взносах на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц, без учета структуры тарифа страховых взносов (его солидарной и индивидуальной частей) и того обстоятельства, наступил ли у конкретного застрахованного лица страховой случай с установлением страхового обеспечения по ОПС, и приведет ли изменение сведений о ранее учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица страховых взносах (средствах) к уменьшению такого обеспечения.

Законопроектом предусматривается внести изменения в отдельные положения ст. 45, 78 и 79 НК РФ, действующая редакция которых препятствует уточнению платежа в части суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, возврату суммы уплаченных (взысканных) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в случае, если по сообщению территориального органа ПФР сведения о соответствующей сумме страховых взносов на ОПС учтены на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц в соответствии с законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования.

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