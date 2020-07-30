Президент подписал Указ о национальных целях России до 2030 года

21 июля Президент В. В. Путин подписал Указ о национальных целях развития России до 2030 года, который заменил предыдущий стратегический документ — «майский указ» главы государства до 2024 года, просуществовавший два года.

«Июльский» указ В. В. Путина до 2030 года определяет пять национальных целей развития страны вместо девяти из предыдущего «майского указа» от 07.05.2018 года:

1) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 2) возможности для самореализации и развития талантов; 3) комфортная и безопасная среда для жизни; 4) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 5) цифровая трансформация.

Исчезла национальная цель вывести Россию в число пяти крупнейших экономик мира. Выход же на темпы роста ВВП выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности должен быть обеспечен в рамках национальной цели «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».

Три технологические национальные цели развития из «майского указа» в новом документе переформатированы в рамках национальной цели «Цифровая трансформация». К 2030 году ключевые отрасли экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также госуправления должны достичь «цифровой зрелости» (ее конкретные критерии не приводятся).

Одновременно появился новый показатель по увеличению вложений в отечественные решения в ИТ-сфере в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.

В «июльском» указе ничего не говорится о целях обеспечить рост производительности труда, хотя ранее ставилась задача выйти на темпы прироста производительности не менее 5% в год к 2024 году и для этого был создан отдельный национальный проект.

Среди новых экономических целевых показателей — к 2030 году должен быть обеспечен реальный рост инвестиций в основной капитал на уровне не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года, а также реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020-м годом.

Президент поручил правительству до 30 октября привести все национальные проекты в соответствие с целями «июльского» указа и представить единый план по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

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