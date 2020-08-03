Компенсация расходов на тестирование COVID-19 может облагаться страховыми взносами

В письме от 07.07.2020 № 03-15-06/58517 финансовым ведомством разграничены две ситуации: организация тестирования работодателями работников во исполнение требований действующего законодательства (на примере г. Москвы) и компенсации расходов.

Учитывая, что организация работодателями г. Москвы проведения исследований работников на предмет наличия у них новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) направлена на выполнение требований действующего законодательства РФ в части обеспечения нормальных (безопасных) условий труда работников и соблюдения требований режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также не связана с выплатами в пользу работников, финансовое ведомство приходит к выводу, что оплата организацией стоимости данного исследования по договору с медицинским учреждением, допущенным к проведению такого исследования в соответствии с законодательством РФ, не признается объектом обложения страховыми взносами.

А вот в случае если организация компенсирует работникам их расходы на проведение указанного исследования в медицинских учреждениях, то, по мнению Минфина РФ, учитывая, что такие выплаты не поименованы в перечне сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, в статье 422 НК РФ, данные суммы компенсации облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке.

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