Компенсация расходов на тестирование COVID-19 может облагаться страховыми взносами

В письме от 07.07.2020 № 03-15-06/58517 финансовым ведомством разграничены две ситуации: организация тестирования работодателями работников во исполнение требований действующего законодательства (на примере г. Москвы) и компенсации расходов.
Учитывая, что организация работодателями г. Москвы проведения исследований работников на предмет наличия у них новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) направлена на выполнение требований действующего законодательства РФ в части обеспечения нормальных (безопасных) условий труда работников и соблюдения требований режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в городе Москве новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также не связана с выплатами в пользу работников, финансовое ведомство приходит к выводу, что оплата организацией стоимости данного исследования по договору с медицинским учреждением, допущенным к проведению такого исследования в соответствии с законодательством РФ, не признается объектом обложения страховыми взносами.
А вот в случае если организация компенсирует работникам их расходы на проведение указанного исследования в медицинских учреждениях, то, по мнению Минфина РФ, учитывая, что такие выплаты не поименованы в перечне сумм, не подлежащих обложению страховыми взносами, в статье 422 НК РФ, данные суммы компенсации облагаются страховыми взносами в общеустановленном порядке.
Мероприятие продлится до 25 августа.
Будут освещены следующие темы:
- Возврат (зачет) налогов
- Переквалификация как основной метод налоговых органов по выявлению необоснованной налоговой выгоды
- Судебная практика по налоговым спорам 2020 года.
- Налоговый контроль в пост-COVID-ный период. Налоговый контроль 2020.
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