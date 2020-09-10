Что рассказал Минфин об учете расходов на доставку работников

В письме Минфина от 07.08.2020 № 03-03-06/1/69400 отмечается, что обоснованность расходов при доставке работников к месту работы и обратно должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.

В случае если расходы налогоплательщиком на оплату проезда к месту работы и обратно произведены в силу технологических особенностей производства, а также если такие расходы являются формой системы оплаты труда у данного налогоплательщика — они могут быть учтены при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций при условии соблюдения критериев ст. 252 НК РФ.

В иных случаях расходы на оплату проезда к месту работы и обратно не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основании п. 26 ст. 270 НК РФ.