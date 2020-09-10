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Аркадий Брызгалин

Что рассказал Минфин об учете расходов на доставку работников

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В письме Минфина от 07.08.2020 № 03-03-06/1/69400 отмечается, что обоснованность расходов при доставке работников к месту работы и обратно должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.

В случае если расходы налогоплательщиком на оплату проезда к месту работы и обратно произведены в силу технологических особенностей производства, а также если такие расходы являются формой системы оплаты труда у данного налогоплательщика — они могут быть учтены при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций при условии соблюдения критериев ст. 252 НК РФ.

В иных случаях расходы на оплату проезда к месту работы и обратно не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций на основании п. 26 ст. 270 НК РФ.

письмо Минфина расходы на доставку работников
Аркадий Брызгалин

Генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук. С 1993 года лично провел более 480 судебных дел (в пользу клиентов принято более 90 % судебных актов). Преподавательский стаж с 1988 года. Автор более 250 научных публикаций и книг. С 1994 года является главным редактором журнала "Налоги и финансовое право".

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