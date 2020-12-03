Надежды нет? Расширены возможности для применения патента в связи с отменой ЕНВД

27 ноября на официальном сайте ФНС России была размещена информация о том, что с 2021 года сферы применения ПСН расширяются. Соответствующие изменения в НК РФ внесены Федеральным законом № 373-ФЗ от 23.11.2020. Это позволит плательщикам единого налога на вмененный доход (ЕНВД), который отменяется с 1 января 2021 года, наиболее комфортно перейти на ПСН, так как данный режим максимально похож на ЕНВД.

В чем они похожи?

Плательщики ПСН так же, как и плательщики ЕНВД, получат право уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый период, на страховые взносы.

Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых может применяться ПСН, в том числе теми, которые применялись в рамках ЕНВД: автостоянки, ремонт, техническое обслуживание и мойка автотранспортных средств. Субъекты РФ получат право вводить на своей территории ПСН в отношении любых видов деятельности, перечисленных в ОКВЭД, устанавливать в отношении таких видов деятельности любые физические показатели для расчета налоговой базы по ПСН.

Увеличены ограничения по площади в отношении розничной торговли и оказания услуг общественного питания с 50 до 150 кв. м.

До принятия соответствующих законов субъектов РФ предусмотрен переходный период, в рамках которого налогоплательщики смогут до 31.03.2021 применять ПСН по видам деятельности «розничная торговля», «общепит», «стоянка автомобилей» и «автомастерские» на расчетных условиях, максимально приближенным к действующим на ЕНВД в 2020 году. Такие патенты могут быть получены индивидуальными предпринимателями, если они применяли ЕНВД по соответствующему виду предпринимательской деятельности в IV квартале 2020 года.

Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года.

А теперь по существу

Похоже, что ФНС совершенно уверена (или точно что-то знает), что ЕНВД на 2021 г. продляться не будет, поэтому очень активно рекомендует всем субъектам малого предпринимательства переходить на иные режимы налогообложения.

Для тех же, кто сомневается, что выбрать дальше, служба рекомендует ПСН. По мнению ФНС, патентная система наиболее близкая к ЕНВД, и к тому же за последнее время ПСН претерпел некоторые изменения в сторону расширения возможностей по применению. Так, плательщики ПСН могут уменьшать сумму налога на страховые взносы, перечень видов деятельности, попадающих под ПСН увеличен, требования к площади помещения для целей розничной торговли тоже изменились в сторону расширения. Кроме того, отдельные требования к применению ПСН остаются в ведении субъектов Федерации.

Возникает вопрос, если ЕНВД и ПСН «близнецы-братья», то зачем же оставлять ПСН и убирать ЕНВД? В сухом остатке виден результат и истинная цель этой «почти реформы» - выбить с ЕНВД организации, перевести их на ОСН или на УСН.

Власти как бы говорят нам, «ИП, оставайтесь почти на той же ЕНВД», а вот организации этот льготный режим не получат.

Надежд на то, что ЕНВД практически не осталось, поэтому приходится уповать на чудо, а как известно, чудес не бывает.