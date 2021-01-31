Коллапс системы управления налогами весной 2020 года. Самые значимые события 2020 в сфере налогообложения и налоговой политики

«Подведение итогов» — самый популярный жанр начала каждого года. Что было, что произошло, что это значит, как это скажется на нашем будущем?

А вот и мой топ-10 за 2020 год.

Разумеется, этих событий в несколько раз больше, чем те «десять», которые представлены ниже, да и позиции в моем импровизированном рейтинге очень и очень относительны.

Однако из всех многочисленных поправок, новостей и событий есть, на мой взгляд, такие, которые являются наиважнейшими и предопределяющими для нашей будущей налоговой политики в частности и для налоговой системы в целом. А на нашу с вами жизнь и работу эти события повлияют непосредственно.

Но предварительно, несколько штрихов к портрету 2020 года, что от него ожидалось и как это все «воплотилось».

Что ожидалось в 2020 году?

Вот мой рейтинг 5 самых ожидаемых налоговых вопросов на 2020 год, составленный 17 января 2020 года.

Что будет с экспериментом по самозанятыми?

Будет ли у нас новая пенсионная реформа?

Что будет с неналоговыми платежами?

Что будет с новыми дополнительными налоговыми льготами для крупных российских инвесторов?

Будет ли сохранен ЕНВД?

Как вы видите, некоторые пункты в 2020 году так или иначе «разрешились», а про другие никто ни разу и не вспомнил, ибо коронавирус резко и беспощадно изменил расстановку приоритетов.

Эпизод № 1. Коллапс системы управления налогами весной 2020 года

После 8 марта у России начались проблемы с коронавирусом и власти попытались отреагировать.

Неслыханное дело, но на моей памяти это первый и, надеюсь, единственный случай, когда законодатель добровольно передал свои законотворческие функции органу исполнительной власти. Сразу же вспомнились далекие времена из 90х, когда указы президента были юридически сильнее законов, принятых парламентом. Мы как будто бы вернулись в прошлое (хорошо, что ненадолго).

Да, речь идет о Федеральном законе от 01.04.2020 № 102-ФЗ, когда в одночасье Правительство из «главного исполнителя», стало «главным законодателем», причем не только в налоговой сфере.

Наверное, на тот момент решение властей было оправданным, т.к. никто не понимал, что происходит, что делать, «куда бежать», поэтому к резким и может быть даже где-то к не совсем адекватным решениям властей можно отнестись с пониманием (кстати, этот закон бы подготовлен и принят Госдумой буквально за 3 дня).

В соответствии с этим законом Правительству делегировались полномочия по оперативному регулированию отношений в сфере налогового контроля, сроков уплаты федеральных и региональных налогов, сдачи налоговой отчетности, взыскания налогов и выставлению требований, отсрочек и рассрочек, применения способов обеспечения обязательств, применения мер налоговой ответственности и т.д.

Уже на следующий день после подписания этого закона Президентом, Правительство принимает Постановление от 02 апреля 2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», в котором были перечислены первоочередные меры по изменению налоговой политики государства. Фактически это постановление стало «временным налоговым кодексом эпохи коронавируса», в который вносились постоянные поправки и уточнения.

Вообще, это время с марта по май 2020 года было очень интересным для современного юриста, когда правовое регулирование осуществлялось в большинстве своем не нормативными актами, а телевизионными обращениями Президента РФ, а толкование его указов и речей осуществлялось устами президентского пресс-секретаря.

Да что говорить, в Свердловской области главным источником информации о том «что творится» стал instagram губернатора, в котором он размещал свои указы, пояснения, размышления и ответы на вопросы жителей региона. В одночасье на юристов свалилось множество новых терминов и понятий, «удаленная работа», «самоизоляция», «нерабочие дни с сохранением заработной платы» и т.д. Но таковы были тогдашние реалии, к которым приходилось приспосабливаться.

Кроме базового антиковидного Федерального закона № 102-ФЗ, законодатель стал принимать поправки в НК РФ в качестве реакции на новые вызовы и проблемы.

Так, уже 22 апреля была принята новая порция поправок в НК РФ, в которых законодатель отражал свою реакцию на новую реальность.

А Федеральным законом от 22.04.2020 № 121-ФЗ от НДФЛ были освобождены:

выплаты медперсоналу, который работает с covid-19;

и субсидии субъектам МСП из «пострадавших» отраслей.

Кроме того, по налогу на прибыль в расходах для целей налогообложения стали учитываться затраты на дезинфекцию, на приобретение приборов, оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, на закупку медицинских изделий для диагностики (лечения) covid-19 по перечню, утв. Правительством, а также по их сооружению, изготовление, доставку и доведение (без амортизации).

Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ налогоплательщикам было предоставлено право учитывать в расходах для целей исчисления налога на прибыль затраты на приобретение имущества, используемого (предназначенного для использования) для предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения covid-19 безвозмездно переданного медорганизациями органам госвласти.

По таким операциям также было введено освобождение от обязанности восстанавливать ранее принятый к вычету НДС; необлагаемыми стали доходы по списанным кредитам, полученных на поддержку занятности; от налогов и страховых взносов за II кВ. были освобождены представители МСБ из «пострадавших» отраслей.

Не будем сейчас перечислять все решения и акты властей, отражающие их метания и поиски, однако в скором времени стало понятно, что ничего страшного не происходит. Во всяком случае уже 5 мая, в период, когда вся страна оставалась на «самоизоляции», министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью газете «Ведомости» о том, что «кардинально менять налоги не планируется».

Это не было лукавством, налоговая система не поменялась, а вот налоговая политика стала меняться буквально на глазах, от одного президентского обращения к другому.

(Продолжение следует)