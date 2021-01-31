Разворот налоговой политики в сторону повышения налогов. Из серии топ-10 самых значимых налоговых событий 2020

Конечно, мы не будем говорить о том, что курс на повышение налогов стартовал именно в 2020 году.

Думаю, что все понимают, что такой поворот в сторону «налогового усиления» начался намного раньше. Достаточно вспомнить ужесточение правил исчисления НДФЛ при продаже недвижимости, начиная еще с 2014 года, повышение ставки НДС с 18 до 20% в 2018 году, а также различные «кадастровые» поправки по имущественным налогам для бизнеса, да и для граждан.

Однако представляется, что в 2020 году эта тенденция в налоговой политике окончательного сложилась, сформировалась, закрепилась и, будем надеяться, что достигла своего апогея.

Ради объективности отметим, что государство предпринимало некоторые шаги по смягчению налоговой политики (льготы компаниям из IT-сферы, да и снижение страховых взносов для МСП с 30 до 15% можно оценить только положительно), однако общая тенденция «на повышение» — очевидна.

Конечно же, виной всему стала сложная экономическая обстановка в стране, вызванная как первой так и второй волной короновирусной инфекции, которая потребовала от государства мобилизации всех резервов, способных улучшить бюджетную ситуацию.

Так, 23 сентября на встрече с сенаторами Совета Федерации Президент РФ В.В. Путин озвучил цифры, доходы бюджетной системы снизились более чем на 11%, расходы же увеличились на 23%. Такие своеобразные «ножницы» и стали главным поводом и побудительным мотивом для того, чтобы налоговая политика настоящего времени целиком развернулась на «повышение».

Первым «под нож» пошел НДФЛ, который стал взиматься с доходов по банковским вкладам, а также с доходов по некоторым ценным бумагам.

Но более того, власти приняли решение об отказе от плоской шкалы НДФЛ, установив повышенную ставку в размере 15% для доходов свыше 5 млн руб. Таким образом, политике мягких налогов для населения, которая реализовывалась в России на протяжении почти 20 лет, пришёл конец (боюсь предположить, но мне кажется, что в будущем власти еще ни раз обратят свои взоры к НДФЛ, чтобы его повысить или со стороны ставки, или со стороны величины дохода, или льгот).

Кроме того, осенью было принято решение о повышении НДПИ для некоторых видов полезных ископаемых (введение рентного коэффициента в размере 3.5 (!) (Федеральный закон № 342-ФЗ), повышены на 20% акцизы на табачную продукцию, началась отмена налоговых льгот для нефтяной отрасли, был дал старт пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения с Кипром, Люксембургом, Мальтой, Голландией и Гонконгом.

Забегая вперед, могу еще отметить отказ властей от продления очень комфортного и привычного для малого бизнеса специального налогового режима «ЕНВД», который действовал в России еще с 1998 года. Причем никакой логики, кроме фискальной, в действиях чиновников в данном случае не найти.

Можно предположить, что такая тенденция сохранится и укрепится в налоговой политике России и в 2021 году, а также в среднесрочной перспективе, вопрос только в масштабах этой политики и в динамике процесса.

Вот уже и в самом начале 2021 года заместитель министра финансов Алексей Сазанов заявляет о том, что «потенциала к существенному снижению налоговой нагрузки, а для серьезных стимулирующих мер нужно именно существенное снижение, у государства просто нет», что, на мой взгляд означает, что налоги не только не будут снижаться, но и будут повышены.

Кстати, о повышении налогов в России в течение 2-3 лет говорят и аналитики «Банк оф Америка».

(Продолжение следует)