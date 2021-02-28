Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики
Аркадий Брызгалин
Перейти в профиль

Снижение страховых взносов для субъектов малого и среднего бизнеса до 15%. Опять по следам 2020

6

Обозначая свой авторский рейтинг топ-10 важнейших налоговых событий за ушедший 2020 год, я нисколько не намеревался помещать в него только негативные для налогоплательщиков события (как кому-то может показаться). Напротив, ради объективности, я хотел бы представить все важные события, хоть со знаком «минус», хоть со знаком «плюс». Поэтому пройти мимо такого грандиозного и немного даже неожиданного момента, как двукратное снижение ставки страховых взносов для субъектов малого и среднего бизнеса, я, естественно, не могу.

Впервые о планах властей снизить ставку страховых взносов было сказано в президентском обращении к гражданам России, которое состоялось 24 марта 2020 года.

Уже 25 марта Президент РФ подписывает Указ № 206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней», в котором поручает Госдуме и Правительству РФ срочно разработать комплекс мер, в том числе и налоговых, с целью не допустить ухудшение положения отечественных налогоплательщиков.

31 марта законопроект № 762653-7, внесенный в Госдуму еще 16.12.2019 и предназначенный для плательщиков ЕНВД и ПСН, был срочно приспособлен для выполнения поручения Президента РФ и уже 31 марта был принят парламентариями во втором и сразу в третьем чтении

В этот же день, т.е. 31 марта, закон был направлен в Совет Федерации и в этот же день сенаторы закон одобрили. Президент подписал закон на следующий день, т.е. 1 апреля.

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ, для субъектов МСП в части выплат, превышающих МРОТ, эти выплаты стали облагаться по ставке 15%. «Превышение» же определяется по итогам каждого календарного периода.

Если выплаты составляют МРОТ, то обложение будет осуществляться исходя из ставки 30 % (фактически введена регрессия по страховым взносам).

Причем в своём обращении от 24 марта 2020 г. Путин сказал о том, что эта мера будет постоянной, а не временной.

Представляется, что это самая действенная и эффективная мера поддержки бизнеса, которую смогли предпринять власти не только в начальной стадии пандемии, но и вообще за все последние годы.

Другой вопрос, что вообще не надо было повышать страховые взносы для малого бизнеса в 2009 году, но сейчас об этом можно говорить только в сослагательном наклонении, а история, как известно, этого не терпит.

Кроме того, у меня вообще есть подозрение, что такая мера, как снижение страховых взносов, была уже «принята», но власти ждали подходящего момента, коим и выступил период появления коронавирусной инфекции. Сейчас же приходиться уповать только на благоразумие властей, чтобы они сохранили эту ставку как можно дольше.

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Аркадий Брызгалин
Перейти в профиль
Создайте свой блог, и аудитория «Клерка» о вас узнает
Создать блог