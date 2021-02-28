Снижение страховых взносов для субъектов малого и среднего бизнеса до 15%. Опять по следам 2020

Обозначая свой авторский рейтинг топ-10 важнейших налоговых событий за ушедший 2020 год, я нисколько не намеревался помещать в него только негативные для налогоплательщиков события (как кому-то может показаться). Напротив, ради объективности, я хотел бы представить все важные события, хоть со знаком «минус», хоть со знаком «плюс». Поэтому пройти мимо такого грандиозного и немного даже неожиданного момента, как двукратное снижение ставки страховых взносов для субъектов малого и среднего бизнеса, я, естественно, не могу.

Впервые о планах властей снизить ставку страховых взносов было сказано в президентском обращении к гражданам России, которое состоялось 24 марта 2020 года.

Уже 25 марта Президент РФ подписывает Указ № 206 «Об объявлении в РФ нерабочих дней», в котором поручает Госдуме и Правительству РФ срочно разработать комплекс мер, в том числе и налоговых, с целью не допустить ухудшение положения отечественных налогоплательщиков.

31 марта законопроект № 762653-7, внесенный в Госдуму еще 16.12.2019 и предназначенный для плательщиков ЕНВД и ПСН, был срочно приспособлен для выполнения поручения Президента РФ и уже 31 марта был принят парламентариями во втором и сразу в третьем чтении

В этот же день, т.е. 31 марта, закон был направлен в Совет Федерации и в этот же день сенаторы закон одобрили. Президент подписал закон на следующий день, т.е. 1 апреля.

В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ, для субъектов МСП в части выплат, превышающих МРОТ, эти выплаты стали облагаться по ставке 15%. «Превышение» же определяется по итогам каждого календарного периода.

Если выплаты составляют МРОТ, то обложение будет осуществляться исходя из ставки 30 % (фактически введена регрессия по страховым взносам).

Причем в своём обращении от 24 марта 2020 г. Путин сказал о том, что эта мера будет постоянной, а не временной.

Представляется, что это самая действенная и эффективная мера поддержки бизнеса, которую смогли предпринять власти не только в начальной стадии пандемии, но и вообще за все последние годы.

Другой вопрос, что вообще не надо было повышать страховые взносы для малого бизнеса в 2009 году, но сейчас об этом можно говорить только в сослагательном наклонении, а история, как известно, этого не терпит.

Кроме того, у меня вообще есть подозрение, что такая мера, как снижение страховых взносов, была уже «принята», но власти ждали подходящего момента, коим и выступил период появления коронавирусной инфекции. Сейчас же приходиться уповать только на благоразумие властей, чтобы они сохранили эту ставку как можно дольше.