Пересмотр позиции России по условиям СИДН с некоторыми офшорными территориями: по следам 2020

В своем первом обращении к гражданам России от 24 марта в связи с началом пандемии коронавируса, Президент РФ В.В. Путин среди первоочередных мер защиты государственных интересов особо отметил:

«Все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом… … Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%. Естественно, это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу Правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнёры не примут наши предложения, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке. И начнём с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны».

Именно эти слова стали поводом для соответствующих государственных органов (в первую очередь для Минфина и МИДа) для начала кампании по пересмотру соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных с рядом стран.

Первыми странами в этом «печальном списке» стали Кипр и Люксембург. И вот уже буквально перед самым новым годом, 30 декабря федеральным законодателем принимаются два закона:

Федеральный закон № 486-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между РФ и Великим Герцогством Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 28 июня 1993 года» (законопроект № 1074940-7);

Федеральный закон № 487-ФЗ «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 5 декабря 1998 года» (законопроект № 1062979-7). Положения Протоколов устанавливают, в числе прочего, режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере 15% с исключениями.

На «подходе» к пересмотру Мальта и Гонконг.

А вот с Голландией у вышла заминка, так как по сообщениям СМИ Минфин РФ вообще приступает к денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения так как переговоры о его корректировке не дали результата. Россию не устроил предложенный Нидерландами компромисс по налогам, т. к. предложения иностранных партнеров так или иначе сохраняли канал вывода капиталов из России с минимальными налоговыми последствиями. При этом, как сообщает пресс-служба Минфина РФ, Россия готова продолжать переговоры по этой теме еще в течение двух месяцев (см. здесь и здесь).

В данной ситуации возникает несколько вопросов, в частности, зачем подобные меры необходимо стало предпринимать именно в первые дни пандемии, что это даст экономике и бюджету, как это скажется на наших взаимоотношениях с разными странами, ведь соглашения об избежании двойного налогообложения заключались не просто так, а в целях укрепления сотрудничества и развития инвестиционной активности? Или эти цели сейчас уже не актуальны? Не пострадает ли от этого репутация РФ как договороспособного государства?

Ну и главный вопрос: "КТО СЛЕДУЮЩИЙ?"

Однако очевидно, что Россия последовательно взяла курс на пересмотр своих подходов к международному налогообложению и могу предположить, что работа по изменению соответствующих соглашений продолжится и в 2021 году.

И еще новость в продолжение информации о "пересмотре подходов"...

Россия ужесточает условия получения налоговых льгот в соглашениях со многими популярными у бизнеса странами: доказать право на них станет сложнее, особенно холдинговым компаниям. Новые правила предусмотрены Международной конвенцией против злоупотреблений налоговыми соглашениями (MLI). Присоединившиеся к Конвенции страны одновременно и автоматически усложняют применение льгот, которые позволяют экономить на налогах или вовсе не платить их.

С учетом оговорок, сделанных Россией в соответствии со статьями 35(7)(a)(i) и 35(7)(b), MLI будет применяться для определенных налоговых соглашений с 1 января 2021 г. (как в отношении налогов у источника, так и в отношении иных налогов).

И вот, 20 января Минфин опубликовал список стран, в отношении которых Россия завершила процедуры, необходимые для начала применения MLI c 2021 года. В опубликованном Минфином списке 34 страны. В том числе - Сингапур, Кипр, Великобритания, Нидерланды.

(Продолжение следует)