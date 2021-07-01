Чек-лист: как выбрать аудиторскую компанию

Как избежать ошибок при выборе аудиторской компании, и на что в первую очередь обратить внимание? С этим вопросом мы обратились к директору по аудиту ГК «Налоги и финансовое право»Вячеславу Кочеткову. Вот, что он нам рассказал:

С 1 января 2021 года критерии, при наличии / отсутствии которых проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности является обязательным, были обновлены. Изменения приняты Федеральным законом от 29.12.2020 № 476-ФЗ «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

Случаи обязательного аудита, установленные федеральными законами, указаны на официальном сайте Минфина России в разделе «Аудиторская деятельность — Общая информация».

Самые значимые поправки, коснулись малого бизнеса. Поэтому складывается ощущение, что аудит зачастую не требуется. Тем не менее, практикой неоднократно доказано, что отсутствие должного внимания к учету весьма печально сказывается на финансовом благосостоянии компаний, их руководителей и бухгалтеров.

Важен контроль всех аспектов: верности определения налоговых обязательств, наличия документального подтверждения расходов, набора действий, достаточного, по мнению налогового инспектора, для выбора благонадежных контрагентов, и другие требования нашего противоречивого и постоянно меняющегося законодательства.

Вовремя выявить недочеты в отчетных документах и исправить ошибки поможет аудиторская проверка. В свою очередь это позволит сэкономить массу сил, энергии, времени, а зачастую и сохранит финансовую стабильность компании. Иными словами: аудитор — ваш помощник, доверенное лицо и союзник. Это инвестиции в безопасность и стабильность бизнеса прежде всего.

Давайте разберемся, как же выбрать хорошего аудитора:

1. Обратите внимание на опыт работы на рынке.

Зависимость здесь прямая: чем дольше работает компания на рынке, тем больше проведенных проверок в ее арсенале, а значит выше точность отчетов и качества проверки.

2. Насколько высоко находится компания в рейтинге.

Рейтинг — степень доверия, выраженный в объеме выручки от аудиторской деятельности. Это уровень профессионализма, выраженный в показателе финансовой стабильности.

3. Профессионально аттестованная команда.

Уточните общий состав команды аудиторов. Идеально, если в команду войдут специалисты разных профилей: аудиторы, налоговые консультанты, налоговые юристы с опытом работы в налоговых органах, адвокаты, которые защищают клиентов в суде.

Также обратите внимание на профессиональный уровень, который должен быть подтвержден единым аттестатом аудитора и/или аттестатом налогового консультанта. В процессе проверки профессиональная команда аудиторов и экспертов будет помогать, делиться знаниями. Ваш аудитор должен быть в курсе любых последних изменений. Наша компания еженедельно выпускает бюллетени налоговых событий, а также проводит тематические семинары.

Не стесняйтесь, задавайте вопросы! Об опыте работы, о сотрудниках в штате, об уровне их квалификации, просите показать портфолио по проверкам в вашей отрасли.

Например, клиенты нашей компании — предприятия ведущих отраслей экономики: черной и цветной металлургии, машиностроения, нефтепереработки, электроэнергетики, производства строительных материалов, газовой отрасли, химической промышленности, строительства, лесопереработки, транспорта, связи, торговли и других.

4. Спектр услуг.

Это о том, что аудиторская компания помимо периодических проверок предлагает много различных вариантов поддержки: несколько видов аудита, консалтинг, встречи профессионального сообщества, возможность получать консультации в любое время в течение года, например, когда вам нужно оформить новую нетипичную сделку и помочь провести ее оптимально, не переплачивая налогов. Добро пожаловать в наш «Налоговый клуб» (о нем мы напишем в ближайшее время).

5. Личная встреча.

Уверен, что аудитор для компании как доктор для человека. Произошел ли контакт? Вывод можно сделать только исходя из личной встречи. Важна эмпатия, совпадение ценностных жизненных ориентиров. Звучит высокопарно, возможно, но ... Вы доверяете людям, порой, самую важную часть вашей жизни. Через некоторое время они будут знать о вашем учете, возможно, больше чем вы сами.