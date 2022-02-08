У людей будут списывать долги без суда. Но это можно будет оспорить

Верховный суд подготовил законопроект о внесудебном взыскании налоговой задолженности с физических лиц, которые не являются индивидуальными предпринимателями. Об этом сообщил председатель Совета судей России Виктор Момотов на заседании клуба имени Д. Н. Замятнина.

Виктор Момотов пояснил, что процедура будет аналогична действующей в настоящее время в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и предусматривает право должника в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменные возражения.

При поступлении возражения от физлица взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке.

По мнению Момотова, это позволит снизить нагрузку на мировых судей в части рассмотрения дел о взыскании налоговых платежей:

«За 9 месяцев 2021 года мировыми судьями было рассмотрено 2 млн. 800 тыс. дел данной категории. Большая часть таких дел не содержит правового спора, в связи с чем возражения должников поступили только в отношении 5 % судебных приказов о взыскании налоговой задолженности», — отметил он.

Комментарий от основателя и руководителя группы компаний «Налоги и финансовое право» А. В. Брызгалина: