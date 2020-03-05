Как вести себя на допросе в налоговой

Первое, что мы посоветуем сделать — проверить полномочия проводящего допрос. Просто попросите у инспектора его служебное удостоверение. Данные работника лучше запомнить.

Инспектор может попросить вас предъявить паспорт, чтобы заполнить первую страницу протокола. Бывает, с документа снимают копию, но в этом вы можете отказать. Кстати, именно требовать у вас паспорт они тоже не могут, это право только правоохранительных органов.

Далее вас попросят расписаться под тем, что вы ознакомлены с ответственностью за дачу заведомо ложных показаний. На практике ни о чём подобном они не рассказывают. Это значит, что вы можете попросить их об этом, и не ставить подпись, пока вас не введут в курс дела.

В процессе допроса не стоит рассказывать абсолютно всё, что вы знаете и вдаваться в детали.

Помните, ваша задача — не помочь им, а просто исполнить свой гражданский долг и, наоборот, не привлекать к себе и компании лишнего внимания и не вызывать дополнительных вопросов.

К тому же сделки, которые интересуют налоговиков, обычно давно в прошлом. Спокойно отвечайте, что не помните по причине прошествия долгого времени, просите время, чтобы уточнить и вспомнить.

Ни в коем случае не фантазируйте и не придумывайте то, чего реально не было. Не стоит и выдвигать предположений. Всё, что вы скажете, будет занесено в протокол и, возможно, пойдёт в суд. К тому же вы введёте инспекторов в заблуждение и вызовете этим только новые вопросы. Более того, вас смогут и привлечь за дачу заведомо ложных показаний.

Если не знаете ответ, так и скажите — «не знаю» или «данный вопрос не входит в зону моей компетенции».

По поводу статьи 51 Конституции. Вы можете апеллировать к ней только тогда, когда вопрос касается лично вас или ваших родственников. Просто отказаться от дачи любых показаний не получится.

На допросе вы имеете право попросить сделать перерыв или даже перенести допрос, если неважно себя чувствуете. Отказ налоговиков нужно просить занести в протокол. Или же занести эту запись потом в комментариях.

Последнее время инспектора часто практикуют запугивания и психологическое давление на свидетелей. Это позволяет им добиваться результатов более эффективно. Есть те, кто этого не боится, но большинство поддаётся и говорит лишнее.

Чтобы этого избежать, мы посоветуем идти на допрос с адвокатом. Вы имеете на это полное прав, согласно Конституции.

Также специалист поможет при ответах на вопросы, скажет, где лучше промолчать и т.д. Да и сами инспектора точно будут вести себя более сдержанно и корректно. Ещё лучше будет провести подготовку к допросу с адвокатом заранее. Предусмотреть вопросы и ответы на них.

В конце мероприятия результаты оформляются протоколом. Перед тем, как его подписать, в ваших же интересах прочитать его максимально вдумчиво. Это не формальность, как вам могут сказать.

Были случаи, когда инспектора искажали и перефразировали ответы свидетелей, а также приписывали лишнего. К тому же там могут быть и банальные ошибки. Протокол можно попросить исправить или внести комментарии самому.