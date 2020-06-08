Налоговая оговорка: что прописать в договоре, чтобы себя обезопасить

Последнее время налоговая все больше зажимает бизнес. Бизнес изворачивается и придумывает новые условия в договорах. Примером тому служит налоговая оговорка или заверение об обстоятельствах. Иными словами, если у ФНС будут вопросы по сделке с данным контрагентом, и вам придёт доначисление налогов, вы сможете переложить это на партнёра. Ваш риск заметно сокращается. При этом вы можете даже не спорить и не судиться с налоговой, а просто получить компенсацию от контрагента.

По сути — это некая страховка от возможных потерь, в случае претензий от ФНС, которая прописывается в договоре ещё до совершения сделки. В договоре ведь можно прописать что угодно, главное — чтобы стороны были согласны. Почему бы не прописать риск вероятных претензий со стороны органов? Ситуации бывают разные.

Допустим, инспекторы не признали вычет по НДС по сделке с данным контрагентом. Вместо того, чтобы с этим разбираться, звонить, выяснять или не дай Бог судиться, можно просто запросить компенсацию и погасить все претензии налоговой. А контрагент пусть сам разбирается, почему его вычет не приняли. Покупателю это на руку и снимает головную боль. Если поставщик уверен в том, что проблем у него быть не должно и он работает исключительно в правовом поле, то и ему бояться подписывать договор с такими условиями не нужно. Если же контрагент говорит, что он белый и пушистый, но условие его напрягает — это нехороший звоночек.

Сама подобная оговорка не противоречит закону. В ГК РФ есть соответствующая статья 431.2 «Заверения об обстоятельствах». Там прописано, что стороны вправе давать друг другу заверения по различным обстоятельствам. И в случае наступления таковых, компенсировать убытки другой стороне.

Формулировки могут быть разные, и тут лучше проконсультироваться с юристом, ибо каждый бизнес индивидуален. Но можно прописать нечто подобное:

Продавец обязан возместить Покупателю все убытки и потери в случае наступления определённых обстоятельств. И перечислить обстоятельства. Если больше всего вас волнует НДС — прописать это отдельно.

Если у вас уже есть действующий договор, можно оформить допсоглашение, где прописать данные условия. В спорах с контрагентом в суде, суд встанет на вашу сторону.

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