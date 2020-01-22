Бухсофт, актион и Астрал - де...лы

Накипело и перекипело уже.

Суть вопроса проста. В связи с недостоверностью адреса налоговая направила спецоператору данные о блокировке ЭЦП. Калуга астрал с радостью исполнила команду налоговой, но решила что на этом их работа окончена.

Налогоплательщик не подозревая о действиях ИФНС и спецоператора (в ЕГРЮЛ записи не было о недостоверности адреса) пытается отправить отчеты и к своему удивлению узнает о том что подпись уже недействительна.

Так как вся отчетность, к несчастью, сдается через "чудо" сервис Бухсофта, то начинаем звонить в техподдержку и узнавать что не так. Техподдержка подумав со скрипом своим не окрепшим умом наконец-то изрыгнула нам данные кто именно в налоговой все это сделал.

Далее начались перетрубации со сменой адреса и сменой в конечном итоге ИФНС. И сейчас у налоговиков нет никаких вопросов к организации.

Но они остались у спецоператора (о чем узнали после повышенного голоса в сторону техподдержки Бухсофта). Конечно техподдержка Бухсофта тут ни причем и в течении месяца она не может дать нормального и вразумительного ответа на один простой вопрос - что не так в ЭЦП? После месяца общения с Бухсофтом так и не удалось решить вопрос с подписью. Нет никакого вразумительного ответа от спецоператора. Налоговая тоже не знает чем можно нам помочь, так как по нашей просьбе письмо о том что претензий больше нет, спецоператору они направили.

27.01 последний день когда можно сдать НДС, видимо светит организации большое "счастье".