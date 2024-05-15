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Бухгалтерское Дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Основная задача системы ценообразования бухгалтерских услуг

Разработка собственной модели ценообразования бухгалтерских услуг, которая была бы простой, универсальной (точной для различных видов деятельности и масштаба бизнеса клиента), справедливой и в то же время позволила бы заработать достойную прибыль собственнику бухгалтерской компании — важный и весьма сложный вопрос для большинства бухгалтерских компаний.
Основная задача системы ценообразования бухгалтерских услуг
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В этом материале я хочу поделиться с вами собственным опытом по вопросу ценообразования бухгалтерских услуг.  Постараюсь дать как можно больше конкретики, без воды и не продавая никаких «курсов для бухгалтерских компаний».

Немного о себе. В 2010 году я основал бухгалтерскую компанию, которая на момент публикации статьи имеет штат из 30 сотрудников. За 13 лет мы неоднократно сталкивались с вопросом разработки методики ценообразования.

Также я являюсь основателем и руководителем сервиса для управления бухгалтерской компанией «Бухгалтерское Дело», в котором мы уделяем особое внимание автоматизации процессов расчета стоимости и биллинга бухгалтерских услуг. Наш сервис доступен по ссылке.

В рамках работы над сервисом мы также встречались с разнообразными методиками ценообразования бухгалтерских услуг, что существенно расширило наши знания в этом вопросе.

В этой статье я хотел бы обобщить свои знания по вопросу ценообразования бухгалтерских услуг и поделиться с вами своим накопленным опытом в этой области.

Я подробно рассмотрю методологию ценообразования бухгалтерских услуг. Вопросы повышения стоимости бухгалтерских услуг, т.е. самого процесса подготовки и пересогласования условий работы с клиентом  в рамках этой статьи затрагиваться не будут.

Подробно о методике повышения стоимости бухгалтерского обслуживания я рассказываю в статье «Как повысить стоимость бухгалтерских услуг», которую вы сможете прочитать в нашем блоге, либо на нашем сайте по ссылке.

Этой статьей я запускаю серию публикаций, состоящую из нескольких частей:

Часть 1: Основная задача и требования к системе ценообразования бухгалтерских услуг.

Часть 2: Трудоемкость бухгалтерских услуг и методы ее расчета.

Часть 3: Нормирование трудозатрат на выполнение типовых бухгалтерских операций.

Часть 4: Себестоимость работ по бухгалтерскому обслуживанию.

Часть 5: Расчет себестоимости часа работы бухгалтера.

Часть 6: Пропускная способность бухгалтера и ее влияние на стоимость бухгалтерских услуг.

Часть 7: Подходы к ценообразованию бухгалтерских услуг.

Часть 8: Учет различий в трудоемкости видов операций при ценообразовании бухгалтерских услуг на основе объема документооборота.

Часть 9: Фиксировать ли стоимость услуг клиенту или работать по плавающей ставке и с какой периодичностью рассчитывать стоимость услуг.

Перейдем к сути.

Для начала разберемся в основными задачами и требованиями к системе ценообразования бухгалтерских услуг, а также поговорим о базовой формуле расчета стоимости.

Основная задача системы ценообразования бухгалтерских услуг

Цель ценообразования в любом бизнесе — формирование справедливой цены на реализуемые компанией товары/услуги, которая позволяла бы покрыть все расходы, связанные с деятельностью компании и обеспечить желаемый уровень рентабельности деятельности (т.е. дохода для собственников бизнеса).

Ошибки в ценообразовании могут вести к серьезным последствиям.

Реализация товаров/услуг по заниженным ценам ведет к снижению прибыли или убыткам компании, недостаточности финансирования тех или иных функций, что влечет различные негативные последствия в совершенно разных областях деятельности компании:

  • проблемы с наймом или удержанием персонала;

  • проблемы с качеством продукции/услуг;

  • просрочка платежей контрагентам/сотрудникам;

  • недостаток производственных мощностей, человеческих и иных ресурсов для исполнения обязательств;

  • отсутствие возможности собственнику компании выйти из операционки;

  • незаконная оптимизация налогов и возникновение дополнительных рисков деятельности компании и многое другое.

Требования к системе ценообразования бухгалтерских услуг

Чтобы выстроить стабильный и прибыльный бизнес по бухгалтерскому обслуживанию, в компании обязательно должна существовать разработанная политика ценообразования. 

Она нужна для того, чтобы в любой момент с минимальными затратами времени можно было определить справедливую цену оказания бухгалтерских услуг по новым или уже действующим клиентам. Справедливая цена должна покрывать все расходы на оказание услуг и обеспечить нормальный уровень рентабельности бизнеса.              

Система ценообразования (прайс-лист) должна отвечать следующим условиям:

  • Быть точной, т.е. с высокой точностью давать ориентир цены, при которой возможно будет сформировать справедливый уровень оплаты труда, а также обеспечить плановый уровень рентабельности бизнеса с учетом всех видов затрат.

  • Быть универсальной, т.е. учитывать вариативность специфики учета как по клиентам, так и во времени.

  • Быть понятной и прозрачной для клиента. Излишнее усложнение прайс-листа будет вызывать ситуации непонимания клиентом политики ценообразования. Также, желательно, чтобы любая сторона процесса в любой момент имела возможность проверить количественные характеристики выполненной работы;

  • Иметь потенциал для автоматизации (в идеальном варианте). Подходы к ценообразованию, которые имеют высокую степень точности, требуют высоких трудозатрат, поэтому наличие потенциала для автоматизации имеет важное значение.

Кстати, автоматизировать процессы расчета стоимости бухгалтерских услуг и контроля изменения объемов работ по клиенту Вы сможете с помощью сервиса для бухгалтерских компаний «Бухгалтерское Дело». Функционал сервиса предусматривает возможность гибкой настройки политики ценообразования, с помощью чего вы сможете учесть все особенности тарифов, используемых именно в вашей компании и автоматизировать процессы расчета стоимости.

Формула расчета стоимости бухгалтерского обслуживания

Существует большое разнообразие подходов к ценообразованию бухгалтерских услуг, которые мы подробно рассмотрим ниже. 

Но в любом из этих подходов ключевыми параметрами являются Трудоемкость и Стоимость работы за единицу времени. Поэтому формула расчета стоимости бухгалтерского обслуживания при любом подходе сводится к следующей формуле:

Стоимость бухгалтерских услуг = Трудоемкость * Стоимость работы за единицу времени.

Стоимость работы за единицу времени, в свою очередь определяется на основании полной себестоимости и нормы чистой прибыли.

Здесь важно сделать оговорку: далее в статье, говоря о ценообразовании бухгалтерских услуг, я буду иметь ввиду под бухгалтерскими услугами комплекс регламентных работ по подготовке и сдаче правильной бухгалтерской и налоговой отчетности. В рамках таких услуг я не рассматриваю экспертные услуги, направленные на решение конкретной налоговой/финансовой проблемы клиента, т.к. подходы к ценообразованию таких услуг существенно отличаются. При оказании экспертных услуг трудоемкость не всегда является ключевым фактором ценообразования. В тарификации экспертных услуг более правильным будет являться подход оценки стоимости исходя из экономического эффекта, достигнутого при решении задачи. Такой подход позволит заработать больше прибыли при меньших трудозатратах. 

Теперь вернемся к нашему основному вопросу. Для формирования правильной методики расчета стоимости далее подробно рассмотрим каждую составляющую, из которых складывается ценообразование бухгалтерских услуг:

  • трудоемкость;

  • себестоимость;

  • стоимость работы за единицу времени.

В следующей части мы поговорим о трудоемкости бухгалтерского обслуживания клиентов и методах ее расчета.

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Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Бухгалтерское Дело
Бухгалтерский аутсорсинг

Основная задача системы ценообразования бухгалтерских услуг

Разработка собственной модели ценообразования бухгалтерских услуг, которая была бы простой, универсальной (точной для различных видов деятельности и масштаба бизнеса клиента), справедливой и в то же время позволила бы заработать достойную прибыль собственнику бухгалтерской компании — важный и весьма сложный вопрос для большинства бухгалтерских компаний.

Основная задача системы ценообразования бухгалтерских услуг

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