Расчет себестоимости часа работы бухгалтера

Продолжаем серию статей про ценообразование бухгалтерских услуг. В прошлой части мы поговорили о себестоимости работ по бухгалтерскому обслуживанию. Теперь нам предстоит более подробно остановиться на вопросе расчета себестоимости одного часа работы бухгалтера.

Себестоимость (ФОТ) труда исполнителей определяется временем, затраченным на выполнение работы и себестоимостью одного часа работы исполнителя и может быть описана формулой:

Себестоимость=Время, затраченное на работу*Себестоимость часа работы.

Время, затраченное на работу, определяется суммой затрат времени на выполнение всех операций в рамках обслуживания клиента.

Т.к. часто работа разделяется на различные участки работы, которые отличаются уровнем квалификации сотрудника, оплаты его труда и следовательно, себестоимостью одного часа работы, расчет себестоимости необходимо осуществлять отдельно по каждому участку, после чего полученные значения необходимо сложить для получения общей себестоимости работы по всем участкам в целом.

Время, затраченное на работу, складывается

При расчете трудоемкости по нормативам — из нормативов времени на выполнение определенных операций, умноженных на количественные характеристики работы по каждому виду операций. Сложив затраты времени на выполнение операций каждого вида, мы получим итоговое время, затраченное на обслуживание клиента за определенный период времени.

При расчете трудоемкости по фактическим затратам времени — из фактических затрат времени по всем видам операций, выполненных разными сотрудниками по одному клиенту.

На вопросе расчета себестоимости часа работы остановимся подробнее.

При расчете себестоимости работы бухгалтера за единицу времени будем учитывать непосредственно денежные средства, которые исполнитель получает «на руки». Прочие расходы на выплату заработной платы заложим в полную себестоимость отдельно.

Формула расчета проста:

Стоимость 1 часа работы бухгалтера = Средняя заработная плата сотрудника на руки за месяц/Среднее количество реальных рабочих часов в месяце.

Средняя заработная плата сотрудника на руки за месяц

Для определения данного показателя можно воспользоваться двумя подходами:

Рассчитать средний показатель в вашей компании по определенной специальности;

Рассчитать средний показатель на основании сведений о среднерыночном уровне заработной платы специалиста с нужной компетенции на рынке труда.

Второй подход целесообразно применять в случаях, когда руководитель компании осознает, что текущий уровень зарплат в компании не конкурентоспособен, сотрудники не удовлетворены доходом или возникают существенные сложности с наймом компетентных специалистов при текущем уровне оплаты труда компании.

Также рекомендую закладывать в экономическую модель заработные платы на уровне на 10–15% выше средней по специализации. Это позволит вашей компании быть конкурентоспособной по сравнению с предложениями компаний, которые намерены взять бухгалтера в штат.

Среднее количество реальных рабочих часов в месяце

Рассмотрим основные факторы, которые имеют влияние на этот параметр.

Среднее количество рабочих дней в месяце по производственному календарю — 21 раб. день.

Конечно, иногда придется поработать и в выходные, но пусть лучше это иногда случается из-за неравномерно распределенной нагрузки во времени, чем будет изначально заложено в бизнес–модель.

Среднее количество дней в месяце, которое сотрудник находится в отпуске — 2,33.

Можете возразить, что фактически человек отгуливает в среднем меньше этой нормы. Но если сотрудник в штате — мы обязаны либо предоставить отпуск, либо, в конечном итоге, обязаны будем выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении сотрудника.

И конечно, в идеальном (справедливом) варианте расчет такой компенсации должен быть выполнен исходя из реальной заработной платы сотрудника т.е. зарплаты с учетом всех премий, независимо от того, официально они выплачены или нет.

Среднее количество дней отсутствия сотрудника по иным обстоятельствам в месяц (болезнь сотрудника, члена семьи или даже домашнего питомца). Т.е. того времени, когда сотрудник реально не выполнял работу.

У любого сотрудника возникают внеплановые задачи в рабочее время. Их не очень много, но 1–1,5 дня в среднем за месяц могут быть потеряны по этим причинам.

Среднее количество рабочих часов в дне, которые сотрудник проводит эффективно.

Хоть в рабочем дне 8 рабочих часов ни один человек не способен в долгую работать максимально эффективно весь рабочий день, отвлекаясь только на обед.

Время на чаепития, личные разговоры по телефону, разговоры с коллегами, просмотр соцсетей, походы в туалет — все это также присутствует в ежедневном распорядке любого человека.

По моим оценкам такие потери для высокоэффективного сотрудника могут составлять 1,5–2 часа.

В итоге рассчитаем реальное количество рабочего времени сотрудника в месяц:

21 раб. день - 2.33 раб. дня отпуска -1 раб. день отсутствия=17,67 рабочих дней в месяце.

Рабочих часов =17,67*6 = 106 рабочих часов в месяце у каждого сотрудника, а совсем не 21*8=168, как хотелось бы думать и принято считать.

Получается, что 1/3 рабочего времени не используется в работе!

Теперь посчитаем себестоимость рабочего часа главного бухгалтера.

Для расчета возьмем приблизительный уровень зарплат (эти цифры не абсолютно точные и будут меняться с течением времени. Для определения себестоимости часа применительно к своему городу сделайте расчет исходя из реального рыночного уровня заработных плат бухгалтеров в вашем регионе):

В городах — региональных центрах с населением меньше 1 млн чел. — 80 000 руб.

В городах — региональных центрах с населением свыше 1 млн чел. — 100 000 руб.

В санкт Петербурге — 150 000 руб

В Москве — 200 000 руб

Себестоимость рабочего часа:

В городах — региональных центрах с населением меньше 1 млн чел. — 80 000 руб./106=755 руб

В городах – региональных центрах с населением свыше 1 млн чел. — 100 000 руб./106=943 руб.

В санкт Петербурге — 150 000 руб/106=1415 руб.

В Москве — 200 000 руб/106=1886 руб.

Зная себестоимость часа работы бухгалтера и оптимальную долю расходов на ФОТ исполнителей, можно рассчитать стоимость 1 часа работ для клиента.

Учитывая тот факт, что функционал внутри бухгалтерской компании делится на несколько блоков, а также то, что зарплаты специалистов в каждом функциональном сегменте разные (главный бухгалтер, помощник бухгалтера, кадровик, бухгалтер по расчету зарплаты) самостоятельно рассчитайте стоимость одного часа работы специалистов, задействованных на каждой из функций.

При желании, можете также изменять долю потерь рабочего времени на свое усмотрение.

Итак, мы определились со стоимостью одного часа работы.

Но в силу специфики рабочего процесса бухгалтера есть еще один существенный фактор, влияющий на себестоимость работы и конечную стоимость бухгалтерских услуг, который практически никем не учитывается в моделях ценообразования. Этот фактор я называю пропускной способностью бухгалтера, который мы рассмотрим подробнее далее.

В следующей части данной статьи подробнее поговорим о пропускной способности бухгалтера и о том, как она влияет на стоимость бухгалтерских услуг.

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