Пропускная способность бухгалтера и ее влияние на стоимость бухгалтерских услуг

Продолжаем серию статей про ценообразование бухгалтерских услуг. В прошлой части мы поговорили о себестоимости одного часа работы бухгалтера. Теперь нам предстоит обсудить понятие пропускной способности бухгалтера и как она влияет на стоимость бухгалтерских услуг.

Важность этого фактора обусловлена тем, что рабочая нагрузка на бухгалтера распределяется неравномерно в течение рабочего времени. Рабочая нагрузка существенно возрастает в отчетный месяц и снижается в меж-отчетный период.

Все вы знаете о том, что специфика отчетного месяца заключается в том, что в этот период бухгалтер должен делать большее число операций (задач), т.к. определенные операции (подготовка и отправка отчетности) возможно выполнять только в отчетный месяц. До истечения отчетного периода нет никакого смысла готовить финальную отчетность, т.к. данные изменятся.

Конечно, можно по максимуму сделать то, что возможно до наступления отчетного периода, но это невозможно сделать на 100 %. Более того, осложняет ситуацию привычка некоторых клиентов предоставлять документы в последние дни сдачи отчетности.

При расчете себестоимости и, как следствие стоимости бухгалтерских услуг, часто допускается достаточно серьезная ошибка: себестоимость рассчитывается без учета пропускной способности бухгалтера в отчетный период.

Чаще при расчете себестоимости пользуются понятием производительность труда бухгалтера или трудоемкость работы бухгалтера. Эти понятия близки и взаимосвязаны с понятием пропускной способности. Но между ними есть важное для нас отличие.

Производительность труда бухгалтера определяет количество выполняемых задач в единицу времени.

Трудоемкость является обратной величиной и определяет количество времени, затраченного на выполнение одной определенной задачи.

Пропускная способность бухгалтера определяет количество задач, которое бухгалтер сможет выполнить в самый нагруженный период, т.е. в отчетный месяц.

Конечно, количество рабочих часов в отчетный месяц не отличается от других месяцев, но, во-первых, в отчетный месяц бухгалтер должен выполнить гораздо больший объем задач, по сравнению с обычным месяцем (непосредственно подготовка отчетности в дополнение ко всем текущим и регламентным задачам), и во-вторых, бухгалтер на выполнение всех этих задач имеет не целый календарный месяц, а на несколько дней меньше, т.к. должен завершить всю работу до крайнего срока сдачи отчетности.

Онлайн-сервис для легкого управления бухгалтерской фирмой Подготовьте сервис к работе за 14 дней и получите дополнительную скидку на 3 месяца! 14 дней бесплатно

Т.е. если загрузить бухгалтера на 100% в межотчетные месяцы, то он не справится с дополнительной к текущим задачам нагрузкой по подготовке и сдаче отчетности в отчетный месяц. Поэтому для качественного оказания услуг бухгалтер должен быть недозагружен в меж-отчетные периоды, чтобы качественно справиться с возросшей пиковой нагрузкой в отчетный период.

Отчетный период также является «узким горлышком» или иными словами «самым слабым звеном» в производительности бухгалтера. По факту в отчетный месяц бухгалтер имеет до двух раз меньше времени на выполнение типовых и регламентных задач.

Следовательно, при расчете себестоимости операций по подготовке отчетности с учетом снижения производственных мощностей на выполнение регулярных задач в отчетный период мы получим намного большее значение себестоимости. По сути, та часть работы, которая может быть выполнена только в отчетный период (формирование и отправка отчетности, определенные аналитические процедуры) должна оплачиваться в тройном размере! Это необходимо, чтобы за счет этой работы оплачивался резерв времени бухгалтера в меж-отчетные периоды.

Часто от клиентов можно услышать такой аргумент для снижения стоимости услуг: «Почему ваши услуги так дорого стоят, если бухгалтер работает только в отчетный период, а 2 месяца в квартал занят на 30–50%?». Особенно часто такое можно услышать в случаях, когда бухгалтерская компания берет на себя функцию главного бухгалтера и выполняет в основном работы, связанные с подготовкой отчетности, в то время как вся работа с первичкой выполняется сотрудниками клиента.

Так вот дело в том, чтобы главный бухгалтер смог уделить достаточно времени и качественно подготовить отчетность в отчетный месяц бухгалтерская компания должна держать этого бухгалтера под этого клиента на протяжении всего квартала и платить ему зарплату.

Из понятия пропускной способности бухгалтера в отчетный период следует еще один важный вывод: каждый раз, когда государство сокращает сроки подготовки и сдачи отчетности пропускная способность бухгалтера падает, объем клиентов, который сможет вести бухгалтер снижается, а себестоимость оказываемых услуг растет!

В следующей части данной статьи рассмотрим все существующие подходы к ценообразованию бухгалтерских услуг, об их преимуществах и недостатках.

Запишитесь на индивидуальную онлайн–презентацию функционала сервиса Бухгалтерское Дело Расскажем, как автоматизировать процессы управления применительно к вашей бухгалтерской компании Отправить

Реклама: ООО «Бухгалтерское Дело», ИНН: 5262350361, erid: LjN8JtfwJ