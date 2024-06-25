Учет различий в трудоемкости видов операций при ценообразовании бухгалтерских услуг на основе объема документооборота

Продолжаем серию статей про ценообразование бухгалтерских услуг. В прошлой части мы рассмотрели все подходы к ценообразованию бухгалтерских услуг, применяемых на практике, обсудили их преимущества и недостатки.

Теперь поговорим о том, как можно учесть различия в трудоемкости видов операций при ценообразовании бухгалтерских услуг на основе объема документооборота.

Существует несколько способов того, как учесть различную трудоемкость по видам операций в расчете стоимости обслуживания на основе статистики документооборота:

Первый способ: на основе общей нормативной трудоемкости и стоимости часа работы бухгалтера.

Стоимость определяется как произведение времени, затраченного на выполнение всех видов операций, умноженное на стоимость одного часа работы специалиста.

Пример расчета:

Вид операции Количество операций Трудоемкость одной операции (мин.) Общая трудоемкость (мин.) Поступление товаров и услуг 50 5 250 Поступление на расчетный счет 20 1 20 Списание с расчетного счета 60 1 60 Итого 330 минут (5,5 часов)

Стоимость одного часа работы = 2400 руб.

Общая стоимость = 5,5*2500=13200 руб.

Таким образом сначала рассчитываются общие затраты времени на всю работу по клиенту, после чего итоговое время умножается на нормативную стоимость часа работы специалиста.

Второй способ: на основе различной стоимости для каждого вида операции.

Стоимость обслуживания определяется как количество документов, в разрезе по видам, умноженное на стоимость обработки каждого из видов операций.

Стоимость обработки каждого вида операции в свою очередь рассчитывается как произведение норматива времени на выполнение одной операции такого вида на стоимость одного часа работы специалиста соответствующей квалификации.

В таком подходе клиент не видит нормативы времени на выполнение операций и стоимость часа работы бухгалтера, что, порой, может избавить бухгалтерскую компанию от излишних вопросов от клиента в обоснование этих показателей.

Пример расчета:

Вид операции Количество операций Стоимость одной операции (руб.) Общая стоимость (руб.) Поступление товаров и услуг 50 200 10000 Поступление на расчетный счет 20 40 800 Списание с расчетного счета 60 40 2400 Итого 13200

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Третий способ: на основе количества типовых операций и стоимости обработки типовой операции.

Количество типовых операций определяется как произведение количества документов (в разрезе по видам) и коэффициента трудоемкости по каждому виду операции.

Коэффициент трудоемкости приводит разные виды операций к типовой бухгалтерской операции с известной трудоемкостью. По сути, он выражает во сколько раз трудоемкость учета определенной операции больше (или меньше) по сравнению с трудоемкостью учета эталонной операции.

Например, на отражение документа Поступление Товаров с 10 номенклатурными позициями затрачивается 10 мин. рабочего времени, а на отражение одного документа банковской выписки — 2 минуты (с учетом всех контрольных мероприятий по данным документам), а на отражение ГТД по импорту с 10 товарными позициями — 30 мин. Взяв за типовую операцию с трудоемкостью 10 мин., рассчитаем коэффициенты трудоемкости для каждого вида операции:

Документ банковской выписки: 2/10= 0,1.

Поступление товаров и услуг (10 товарных позиций) = 10/10 = 1.

ГТД по импорту (10 товарных позиций) = 30/10 = 3.

В результате перемножения количества документов по всем видам на коэффициент трудоемкости для каждого вида получаем итоговое количество типовых бухгалтерских операций по клиенту. Стоимость типовой бухгалтерской операции определяется как ее трудоемкость умноженная на стоимость одного часа работы специалиста.

Зная количество типовых операций по клиенту и ее стоимость, несложно посчитать итоговую стоимость обслуживания клиента.

Пример расчета:

Вид операции Количество операций Коэффициент трудоемкости Количество типовых операций Поступление товаров и услуг 50 1 50 Поступление на расчетный счет 20 0,2 4 Списание с расчетного счета 60 0,2 12 Итого 66

Стоимость одной типовой операции = 200 руб.

Общая стоимость обслуживания = 66*200=13200.

Каждый из трех вариантов расчета стоимости в рамках этого подхода имеет свои преимущества и недостатки:

Расчет на основе общего времени и стоимости одного часа работы достаточно прост для понимания, но при его применении клиент видит нормативы времени на выполнение каждой операции и оценку часа работы. Иногда возникают попытки со стороны клиентов спорить об адекватности оценки этих нормативов. При расчете статистики документооборота по дате отражения в учете даже незначительное изменение в составе операций за прошлый период приводит к изменению стоимости по клиенту и необходимости выставления доплат.

Расчет на основе количества операций по разным видам и стоимости каждого вида операции также является достаточно простым для понимания клиентом и в то же время исключает вопросы от клиентов о нормативах времени на операцию и стоимости часа работы бухгалтера. В данном варианте расчета эти нормативы клиенту не раскрываются. Однако, при расчете статистики документооборота по дате отражения в учете, также как и в предыдущем варианте расчета, даже незначительное изменение в составе операций за прошлый период приводит к изменению стоимости по клиенту и необходимости выставления доплат.

Расчет на основе количества операций по разным видам с учетом коэффициента трудоемкости (по типовым операциям) является более сложным для понимания клиентом, но позволяет определять стоимость по диапазонам количества типовых операций, в рамках которых цена остается неизменной. В таком подходе при незначительном изменении документооборота внутри диапазона за прошлый период не возникает необходимости корректировки стоимости.

Описанные недостатки в каждом из вариантов расчета не являются существенными и не препятствуют применению каждого из них. Вы можете выбрать для себя наиболее подходящий вариант расчета ценообразования на основе количества операций с учетом их трудоемкости.

Важно отметить, что оценку стоимости бухгалтерских услуг с учетом любого из этих подходов Вы сможете автоматизировать в сервисе «Бухгалтерское Дело», который доступен по адресу buhdelo.com. Гибкие настройки позволят учесть всю специфику Вашей политики ценообразования, а дружелюбные менеджеры технической поддержки помогут разобраться во всех тонкостях настройки.

В следующей части поговорим о том, фиксировать ли стоимость услуг клиенту или работать по плавающей ставке, с какой периодичностью рассчитывать стоимость услуг и какую статистику для этого использовать.

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