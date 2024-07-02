Плавающая vs фиксированная стоимость бухгалтерских услуг

В прошлой части мы обсудили, как можно учесть различия в трудоемкости видов операций при ценообразовании бухгалтерских услуг на основе объема документооборота.

Теперь поговорим о том, фиксировать ли стоимость услуг клиенту или работать по плавающей ставке, с какой периодичностью рассчитывать стоимость услуг и какую статистику для этого использовать.

Модель ценообразования дает ответ на вопрос о том, какая стоимость бухгалтерских услуг является справедливой. Но ведь трудоемкость бухгалтерских услуг в разных периодах (как фактическая, так и нормативная) никогда не будет одинаковой даже для одного и того же клиента. В зависимости от предпочтений бухгалтерской компании или клиента возможны 2 сценария работы:

1. Работа по фиксированной стоимости бухгалтерских услуг — в данном подходе стоимость определяется на основе выбранной политики ценообразования на основе данных о нормативной или фактической трудоемкости за прошлые периоды, но сама стоимость фиксируется для клиента на определенном уровне и остается неизменной до момента следующего пересогласования условий. Для точности расчета стоимости желательно рассчитывать среднюю трудоемкость в месяц на основе данных за длительный период (например год или полугодие).

Такой подход более понятен для клиентов и позволяет заложить согласованную сумму в план по расходам. При таком подходе клиент защищен от резких и непрогнозируемых для него изменений в уровне расходов на бухгалтерию.

Однако при резких одномоментных или плавных долгосрочных изменениях трудоемкости в сторону увеличения бухгалтерская компания может понести существенные потери за счет увеличения расходов на обслуживание клиента. Порой такие расходы могут «съесть» всю рентабельность, заложенную в цену или даже больше.

2. Работа по плавающей ставке — стоимость бухгалтерских услуг в таком подходе рассчитывается на основе показателей нормативной или фактической трудоемкости за конкретный месяц и изменяется от месяца к месяцу. Т.е. клиенту каждый месяц выставляется акт и счет на разные суммы, на основе расчетов стоимости за конкретный месяц.

При таком подходе бухгалтерская компания максимально защищена от серьезных изменений в уровне трудоемкости работ по клиенту.

При резком росте трудоемкости — также резко изменится и стоимость услуг. Однако такой вариант порой, является менее выгодным клиенту за счет отсутствия прогнозируемости в уровне расходов.

Я считаю, что оба подхода применимы в практике. Вы можете выбрать один из этих подходов, а можете комбинировать их в зависимости от клиента.

Например, в собственной бухгалтерской компании для части клиентов применяется плавающая модель ценообразования, а для части — фиксированная.

Кстати, выбор подхода работы по фиксированной ставке не означает того, что вам можно забыть про расчет фактической стоимости! Этот процесс является не менее важным чем при работе по плавающей стоимости. Он необходим для того, чтобы вовремя замечать существенные изменения в трудоемкости оказания услуг и своевременно инициировать согласование новой стоимости.

Отмечу, что сервис «Бухгалтерское Дело» помогает автоматизировать процессы биллинга счетов и расчета стоимости бухгалтерского обслуживания как при работе по фиксированным ставкам, так и при использовании плавающей модели ценообразования.

Ежемесячный vs ежеквартальный расчет стоимости

Если вы работаете по плавающей стоимости бухгалтерских услуг вы можете выбрать разную периодичность расчета стоимости. Наиболее целесообразными в применении на практике являются ежемесячный и ежеквартальный расчет. Рассмотрим особенности каждого из этих подходов:

1. При ежемесячном расчете стоимость определяется после окончания каждого месяца.

Этот способ является более оперативным. Однако при ценообразовании на основе статистики документооборота по дате отражения документов в учете (не путать с датой фактической обработки документа) может иметь невысокую точность, т.к. ряд клиентов предоставляют информацию о сделках (документы) с существенным опозданием.

Для повышения точности приходится увеличивать период между отчетным месяцем и датой расчета стоимости, чтобы постараться учесть как можно больше документов при расчете. Также при таком подходе стоимость для клиента всегда разная, что может вызывать дискомфорт у клиента.

2. При ежеквартальном расчете стоимости бухгалтерского обслуживания за каждый месяц квартала выставляется счет и акт на некую фиксированную сумму, которая фактически является средним показателем стоимости на основе расчетов за прошлые периоды.

По итогам квартала (когда все документы предоставлены, выполнены все регламентные работы и подготовлена отчетность) выполняется расчет фактической стоимости за каждый из месяцев этого квартала, считается итоговая стоимость за квартал и сравнивается с общей суммой за квартал по средней цене.

При превышении расчетной стоимости суммы, которая была выставлена по средней — формируется акт и счет на доплату. Такой подход менее оперативно реагирует на изменение объемов работ, но позволяет нивелировать факторы запоздалого предоставления документов клиентом. Также такой подход легче принимается клиентом, т.к. доплаты обсуждаются не каждый месяц, а раз в квартал.

С помощью сервиса «Бухгалтерское Дело» Вы сможете автоматизировать процессы выставления счетов и расчета стоимости, независимо от того, какую периодичность расчета стоимости Вы выберите в своей компании. Гибкие настройки позволят учесть все особенности Вашей политики ценообразования бухгалтерских услуг.

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Статистика документооборота по дате отражения в учете vs по дате фактической обработки

При выборе методики ценообразования на основе статистики документооборота существует 2 способа расчета такой статистики:

По дате отражения документа в учете, т.е. документы учитываются в том периоде (месяце), в котором произошли данные факты хозяйственной деятельности, независимо от того когда бухгалтер о них узнал и фактически внес в учетную базу.

Такой метод сбора статистики является более простым, но в то же время не лишен недостатков: при плохой дисциплине клиента документы могут поступать бухгалтеру существенно позже даты их возникновения. Зачастую на момент их поступления бухгалтеру уже выполнен расчет стоимости за тот месяц, в котором они должны быть отражены. Это приводит либо к потерям аутсорсера, либо к необходимости делать повторные расчеты стоимости за эти периоды.

По дате фактической обработки документов, т.е. по дате когда бухгалтер внес документ в учетную базу 1с, независимо от даты возникновения данной хозяйственной операции и даты, которой документ внесет в учетную базу.

Этот подход не зависит от дисциплины клиента и своевременности предоставления документов. При таком подходе не возникает необходимости повторных расчетов стоимости за прошлые периоды. Однако у такого подхода есть и недостаток — собирать статистику по дате внесения документов в 1С существенно сложнее в техническом плане. Также клиенту позже будет невозможно перепроверить правильность предоставленной статистики и сделанного на ее основе расчета стоимости.

Собрать статистику как по дате отражения документа в учете, так и по дате его фактической обработки Вы сможете с помощью сервиса «Бухгалтерское Дело, который доступен по ссылке buhdelo.com

В развитии сервиса Бухгалтерское Дело мы как раз делаем ключевой акцент на функционал сбора статистики из учетных баз клиентов, фиксации фактической трудоемкости бухгалтерских услуг, анализа полученных данных и автоматизацию расчета стоимости бухгалтерского обслуживания по клиентам.

В сервисе Бухгалтерское Дело вы сможете настроить расчет стоимости с учетом именно вашей методики расчета стоимости, т.к. в функционале мы предусмотрели максимально гибкие возможности по настройке прайс-листов и методики ценообразования.

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На этом я хотел бы завершить эту серию статей о ценообразовании бухгалтерских услуг.

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