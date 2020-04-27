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Расчет зарплаты за апрель 2020 в связи с нерабочим месяцем - онлайн-семинар БухЭксперт8

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Запись эфира от 16.04.2020 «Расчет зарплаты за апрель 2020 в связи с „нерабочим“ месяцем: нюансы и настройки 1С».

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Программа семинара:

  • Законодательные аспекты расчета оплаты за нерабочие дни
  • Вопросы учета и оплаты нерабочих дней, по которым нужно выработать свою позицию
  • Учет нерабочих дней в 1С:Бухгалтерии 3.0
  • Реализация учета нерабочих дней в 1С:ЗУП 3.1
  • Учет в ЗУП 3.1 для тех, кто работает
  • Учет в ЗУП 3.1 для тех, кто НЕ работает — сравнение вариантов
  • Оплата нерабочих дней как отработанных по графику сотрудника
  • Оплата нерабочих дней как неявки
  • Нюансы оплаты для сдельщиков
  • Как сделать перерасчет за март
  • Особенности учета больничных
  • Снижение ставок по страховым взносам