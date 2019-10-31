Генеральный директор: инструкция по эксплуатации

Когда я была молодая и дерзкая потомственная каторжанка, увольнялась после каждого годового отчета, напоследок шваркнув стулом об своего директора. Потом я стала старше и умнее, увольняться стала реже, раз в 2-3 года, но теперь раз в год летел в стену сотовый телефон.

Потом я стала еще старше и еще умнее и перестала работать на дядю, открыв свое дело. Ситуация с генами (генеральными директорами) поменялась, гены – нет.

Вопросы и идеи ген, которые бесят меня до сих пор. Почему и что делать.

1. Откуда столько НДС платить??? Я же тебе целую гору чеков принес!!!

В чеках нет НДС. Что делать? Ничего. Можно, например, демонстративно сжечь эту гору чеков у него на глазах.

Закон об НДС: НДС, выделенный в кассовом чеке, нельзя принять к вычету, если нет счета-фактуры. Согласно пункту 2 статьи 169 НК РФ основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм НДС к вычету при выполнении требований, установленных пунктами 5, 5.1 и 6 данной статьи НК РФ, является счет-фактура. В налоговые расходы включается сумма по чеку за минусом НДС. Сам налог в налоговых расходах не учитывайте (Письмо Минфина от 13.08.2018 N 03-07-11/57127).

2. Почему ты не можешь перевести деньги в подотчет моему брату (он не сотрудник)? Какая разница ты переведешь мне, а я ему перекину на карту? Ну к чему эти лишние телодвижения...

Перевести зарплату на карту брата по заявлению можно. В подотчет рисково. Тем более что нет привычки писать авансовые отчеты, а также в принципе объяснять, куда дел деньги. Перевод денег без основания на постороннее лицо в случае банкротства или ликвидации предприятия будет расценен как кража имущества и/или причинение ущерба другим кредиторам, можно присесть.

Закон о подотчете: Выдавать подотчет не сотруднику нельзя! Можно выдавать помимо сотрудника, лицам, которые состоят в гражданско-правовых отношениях (Письмо Банка России от 02.10.2014 N 29-Р-Р-6/7859). Действующим законодательством не предусмотрена передача денег, полученных под отчет, другому лицу. Отчитаться за полученные деньги обязано подотчетное лицо, которому они были выданы (п. 6.3 п. 6 Указания N 3210-У).

Выдать деньги под отчет на много лет.

Компания вправе выдать сотруднику-собственнику деньги под отчет. Законодательство не ограничивает срок, на который можно выдать деньги. Срок следует зафиксировать в учетной политике. Не позднее чем через три дня после его окончания, работник должен отчитаться за полученные деньги (п. 6.3 Указания ЦБ от 11.03.2014 № 3210-У).

Чтобы избавится от НДФЛ и взносов, компании устанавливают длительный срок для отчета по деньгам. В одном из дел суд признал правомерным срок в пять месяцев (постановление Седьмого ААС от 28.12.2015 № 07АП-11510/2015). В другом деле компания указала, что выдает средства под отчет на срок не более одного года. Этот срок она зафиксировала в учетной политике.

Сотрудник не представил авансовый отчет и не вернул деньги в кассу. Суд решил, что спорные суммы можно признать доходом сотрудника только по истечении года. Арбитры сняли доначисления по НДФЛ (постановление АС Центрального округа от 02.11.2016 № Ф10-3997/2016).

Если сотрудник-учредитель не отчитается по полученным деньгам, то фискалы признают эти выплаты его доходом. Если с момента, когда работник должен был отчитаться по подотчетным суммам пройдет более трех лет, то компании придется исчислить НДФЛ и страховые взносы (постановление ФАС Поволжского округа от 13.03.2014 № А65-15313/2013). Чтобы избежать доначислений, надо доказать, что компания принимала меры, чтобы вернуть долг (постановление АС Центрального округа от 19.07.2016 № Ф10-2385/2016).

Что делать? Заключить с ним договор на оказание услуг, например, на мытье машин компании или полов в офисе. Поаккуратнее с услугами юриста или айтишника, потребуется копия диплома об образовании. Даже услуги переводчика или телохранителя потребуют подтверждения квалификации. Поэтому мытье самое оно.

Закон о зарплате на «чужую карту»: В предмете договора должна содержаться ссылка на статью 313 ГК РФ, согласно которой работник поручает работодателю производить перечисление денежных средств третьему лицу. Закон о договорных отношениях с «физиком»: Оказание услуг в целях систематического извлечения прибыли без регистрации ИП может привести: к наложению административного штрафа (ст. 14.1 КоАП РФ). О доказательствах систематического извлечения прибыли см. Постановления Пленума ВС РФ от 24.10.2006 N 18 (п. 13) и от 18.11.2004 N 23;

уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ;

доначислению налогов (п. 2 ст. 11 НК РФ, Письмо Минфина России от 07.04.2008 N 03-02-07/2-63.

При этом стоит учесть, что просто так выплатить деньги физическому лицу без заключения договора ГПХ нельзя, а при наличие договора ГПХ необходимо платить НДФЛ, страховые взносы на ОПС и ОМС, а если предусмотрено договором, то и на травматизм.

Любой вывод денег из ООО без налогов рискован!

3. Запиши у себя там в бухгалтерии, что мы как будто купили КАМАЗ, но мы его на самом деле покупать не будем, а только будем показывать некоторым, что мы его как будто бы купили

Камаз рисовали для банка, ладно бы для контрагента или в статистику. Учет на балансе несуществующих активов расценивается как преднамеренное введение в заблуждение пользователей бухгалтерской отчетности.

Что делать? Не подписывайте такой баланс, поставьте крестик вместо подписи. На вопрос кто делал баланс отвечайте, что не знаете. И глаза в потолок.

Закон об ответственности в учете: В постановлении пленума ВС РФ от 24.10.2006 № 18 высказана позиция, в соответствии с которой разграничение ответственности бухгалтера и руководителя следует осуществлять исходя из разности возложенных на них обязательств: руководитель отвечает за организацию учета, в то время как бухгалтер — за его корректное ведение.

Чем может обернуться подпись на документах, за которыми не стоит реальной хозяйственной операции? В Уголовном кодексе предусмотрены две формы вины: умысел (прямой или косвенный) и неосторожность (легкомыслие или небрежность). Можно попасть на статьи, начиная с подделки документов (ст. 187 и 327 УК) и заканчивая мошенничеством, присвоением или растратой (ст. 159 и 160 УК).

4. Какие налоги?? Я еще ничего не заработал, только зарплату заплатил... хочешь сказать, что я должен и зарплату и налоги заплатить? Совсем с ума сошла?

НДФЛ уплачивается одновременно с выплатой зарплаты, а страховые взносы до 15 числа. Если при проверке выяснится, что налоги не уплачивались преднамеренно, то кроме пени начислят штраф.

Что делать? Уходить надо, быстро и молча, потому что это уже не лечится.

5. Почему нельзя выписать вексель на 436 миллионов?

Нельзя выписать вексель на 436 лямов если у тебя чистых активов кот наплакал. Вексель по ситуации = преднамеренное банкротство.

Что делать? Почитать вслух директору статью 196 Уголовного кодекса. Хотя может просто хватить вида Уголовного кодекса.

6. Деньги есть на р/счете? Выплати мне дивиденды...

Дивиденды выплачиваются при наличии прибыли и в рамках суммы прибыли, а не в рамках суммы денег на р/счете.

Что делать? Тут все просто, у нас есть целая глава на эту тему. Читаем дальше.

7. Вот у Вована главбух, так он совсем налоги не платит, а налоговая ему иногда даже доплачивает, ты так не умеешь...

Главбух Вована возмещает НДС из бюджета по грязной схеме, им осталось недолго.

Что делать? Бежать с криками «ААААААААААААААААА!!!».

Схемы оптимизации по НДС, которые предлагают, незаконны, очень просты и опасны в последствиях. Как они работают? Обнальщики удлиняют цепочки, чтобы отвести вопросы от клиентов, а потом все цепочки сводят на одну фирму-жертву, создавая воронку НДС.

Занулить декларацию эта фирма не может, потому что нет поставщика, который взял бы на себя такой большой налог. Поэтому фирма-жертва просто сдает декларацию на всю сумму налога, который на нее сгрузили, и после этого фирма-жертва бросается. В следующем периоде на ее место заступает другая фирма-жертва. При этом разрыва цепочек в АСК НДС-2 не происходит! Этот способ не оптимизирует налог, а просто дает отсрочку выявления этих разрывов. Налоговики сразу же увидели эту схему по статистике — в первом полугодии 2015 года резко выросли суммы задекларированного НДС без соответствующей уплаты в бюджет. Именно для пресечения этой схемы система АСК НДС-2 впоследствии была синхронизирована с расчетным центром ЦБ РФ. Это позволило ускорить процесс выявления подобных злоупотреблений, однако полностью их устранить не удалось в связи с удлиннением цепочек продавцами бумажного НДС. Принцип данной схемы позволяет продавать бумажный НДС в моменте, однако, это не избавляет покупателей от проблем в последующем.

8. Не твое дело куда я потратил два миллиона с корпоративной карты

Что делать? Подготовить платежку на уплату НДФЛ с двух миллионов и дать ему на подпись.

Закон об изъятии денег из бизнеса Прибыль от бизнеса это не личный доход учредителя, а это доход общества, и чтобы получить данный доход необходимо заплатить как минимум дивиденды. (п. п. 1, 2, 4, 6 ст. 226 НК РФ, Письмо ФНС от 23.06.2016 N ОА-3-17/2829@).

Таким образом, свободное изъятие денег из бизнеса на собственные нужды - это своего рода уникальная операция, доступная только предпринимателям. Потому что предприниматель является собственником всех своих денег (ст. 24 и п. 1 ст. 861 ГК РФ). Конечно здесь тоже проблемы не обошли предпринимателей в связи с контролем банков согласно Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

9. Когда я подписывал, то я другое имел ввиду, а тут оказывается черт знает что написано...

Что делать? Завести юриста.

10. А тебе какое дело зачем со мной в командировку летит Юля (ваще левая баба с авиабилетом за счет компании)? Завидуешь что ли?

Что делать? Юля по профессии стриптизерша. Поэтому оформить с ней договор на услуги переводчика и включить в представительские расходы.

Закон об оплата личных покупок директора или учредителя. Это очень сомнительный способ, потому что все затраты фирмы должны быть направлены на извлечение прибыли и экономически обоснованы.

Например, доказать покупку автомобиля на фирму экономически обоснованной может быть очень затруднительно, так как учредитель (директор) будет использовать ее в личных поездках. При проверке налоговые органы поймут, что автомобиль использовали не в бизнесе. Как следствие исключат данные расходы и доначислят налог на прибыль, НДФЛ и страховые взносы (постановление АС Северо-Западного округа от 08.09.2016 № Ф07-6627/2016).

Также очень часто личные покупки маскируют под представительские расходы, покупая билеты на самолеты, обеды в ресторанах и прочее.

Надеяться на то, что это все безопасно, можно только до первой выездной проверки.

Памятка о сроках давности для привлечения к ответственности по налоговым преступлениям.

Сроки разные в Налоговом и Уголовном кодексе.

В Уголовном кодексе сроки давности привлечения к ответственности по налоговым статьям (198 статья УК РФ – для физических лиц, 199 статья УК РФ – для юридических лиц) составляют два года для преступлений, совершенных в крупном размере, и 10 лет, если уклонение от налогов совершено в особо крупном размере.

В Налоговом кодексе срок давности привлечения к ответственности – три года, срок охвата выездной налоговой проверки – три года, сроки хранения налоговой отчетности – четыре года.

Крупным размером является сумма 5 миллионов рублей,за период в пределах трех финансовых лет подряд.

Особо крупным размером - сумма, составляющая более 15 миллионов рублей,за период в пределах трех финансовых лет подряд.

На рассмотрение находится проект постановления Пленума Верховного суда России, который фактически предполагает отмену срока давности по налоговым преступлениям.

Само предложение Верховного суда противоречит основополагающим принципам уголовного и налогового права.

Если данный закон примут, то следственные органы смогут возбуждать уголовные дела по событиям 10-20-летней давности. Данный закон можно будет использовать как инструмент давления на бизнес.