Клерк.Ру
Бухгалтерия Ада слушает

«Вам бы лучше фирму похоронить красиво». Но выяснится, что гена отмороженный ...

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Классика жанра.

Классический российский бизнес выглядит так:

  • в кассе дцать лямов
  • в подотчете на бывшем и нынешнем генах суммарно дцать лямов
  • задолженность перед поставщиками на дцать лямов
  • материалов на складе на дцать лямов

Мои вопросы:

  • Где у вас касса и собственно деньги в ней?
  • Какие деньги? Мы малое предприятие и имеем право не иметь лимит остатка кассы.

Кто ж с этим спорит. Только вопрос про кассу и про деньги, что должны быть в ней. Иначе это растрата и хищение, а за это срок по УК РФ может быть.

  • А вы когда за подотчетные суммы отчитаетесь документами?
  • Чего?

А гены оба вообще не в курсе, что у них деньги в подотчете и что за них отчитаться надо.

То есть я, поверхностно глядя на оборотку, понимаю, что они снимают деньги в банке наличными или переводят гене на карту в подотчет на «черную» зарплату, а остаток тупо копится в кассе и в подотчете. Гениальная по тупости схема. Просто все голову ломают, как деньги с ООО-шки вывести, а тут просто Нобелевскую премию в студию за метод «чем тупее, тем ловчее»!

  • Почему такая задолженность перед поставщиками? Деньги же были.
  • Не, этим не надо платить.
  • А склад с материалами у вас где?
  • Нету никакого склада...

Огромная кредиторка и склад с материалами тоже понятно откуда — купленный НДС по нарисованным счет-фактурам.

  • выездная налоговая проверка назначена или уже идет?
  • ...а...откуда вы знаете??
  • ... (рука-лицо).

За полчаса знакомства с обороткой вижу как на тарелке все махинации. На меня смотрят как на волшебника, что я сейчас предложу им волшебную пилюлю, а мне хочется дать им волшебного пенделя.

Говорю, вам бы лучше фирму похоронить красиво, можно даже без памятника и две гвоздички возложить. Но выяснятся, что гена отмороженный во всю голову, свято верит в светлое будущее.

Немного позже я понимаю, кто ему внушил такую веру — внештатные гадалки, астрологи и нумерологи. То есть вместо того, чтобы заниматься бизнесом, он жег аромопалочки в офисе и тер пузо Хотею на полке (вот именно здесь это не шутка, а святая правда). На этой полочке не хватало только живой воды.Там были иконы, *******, жабы с монетками, китайские воины, драконы и прочая хрень.

Я с такими не работаю, ухожу сразу. Так и не знаю, помогло им пузо Хотея или нет в оптимизации налогов.

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Бухгалтерия Ада слушает

Блог о бизнесе и экономике от членов группы Налоговых консультантов в Фейсбуке Ольги Ганюшкиной и Анастасии Переваловой. Все тексты блога мы пишем вдвоем. Несмотря на значительное расстояние между нами и разницу в возрасте, мы находимся на одном уровне доходов и с одинаковым способом заработка. Совпадений вообще намного больше, чем могло бы быть, что в итоге привело нас к мысли создать и вести единый блог. Мы пишем о сегодняшних буднях бизнеса с точки зрения практикующих главных бухгалтеров, финансовых директоров и собственников, которыми мы являемся, управляя собственными бухгалтерскими фирмами. Наши услуги: 1) даем развернутые консультации по налогам и налоговому законодательству 2) консультируем при спорах с налоговым органом, пишем ответы на запросы и требования 3) пишем возражения к актам выездных налоговых проверок 4) сопровождаем как консультанты главных бухгалтеров 5) проводим экспресс аудит учета и отчетности 6) учим бухгалтеров вести нужный бухучет, без лишней работы, выстроенный в соответствии с законодательством и потребностями бизнеса 7) мы две умницы и красавицы, да и с чувством юмора все хорошо – с нами приятно иметь дело.