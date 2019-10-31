«Вам бы лучше фирму похоронить красиво». Но выяснится, что гена отмороженный ...

Классика жанра.

Классический российский бизнес выглядит так:

в кассе дцать лямов

в подотчете на бывшем и нынешнем генах суммарно дцать лямов

задолженность перед поставщиками на дцать лямов

материалов на складе на дцать лямов

Мои вопросы:

Где у вас касса и собственно деньги в ней?

Какие деньги? Мы малое предприятие и имеем право не иметь лимит остатка кассы.

Кто ж с этим спорит. Только вопрос про кассу и про деньги, что должны быть в ней. Иначе это растрата и хищение, а за это срок по УК РФ может быть.

А вы когда за подотчетные суммы отчитаетесь документами?

Чего?

А гены оба вообще не в курсе, что у них деньги в подотчете и что за них отчитаться надо.

То есть я, поверхностно глядя на оборотку, понимаю, что они снимают деньги в банке наличными или переводят гене на карту в подотчет на «черную» зарплату, а остаток тупо копится в кассе и в подотчете. Гениальная по тупости схема. Просто все голову ломают, как деньги с ООО-шки вывести, а тут просто Нобелевскую премию в студию за метод «чем тупее, тем ловчее»!

Почему такая задолженность перед поставщиками? Деньги же были.

Не, этим не надо платить.

А склад с материалами у вас где?

Нету никакого склада...

Огромная кредиторка и склад с материалами тоже понятно откуда — купленный НДС по нарисованным счет-фактурам.

выездная налоговая проверка назначена или уже идет?

...а...откуда вы знаете??

... (рука-лицо).

За полчаса знакомства с обороткой вижу как на тарелке все махинации. На меня смотрят как на волшебника, что я сейчас предложу им волшебную пилюлю, а мне хочется дать им волшебного пенделя.

Говорю, вам бы лучше фирму похоронить красиво, можно даже без памятника и две гвоздички возложить. Но выяснятся, что гена отмороженный во всю голову, свято верит в светлое будущее.

Немного позже я понимаю, кто ему внушил такую веру — внештатные гадалки, астрологи и нумерологи. То есть вместо того, чтобы заниматься бизнесом, он жег аромопалочки в офисе и тер пузо Хотею на полке (вот именно здесь это не шутка, а святая правда). На этой полочке не хватало только живой воды.Там были иконы, *******, жабы с монетками, китайские воины, драконы и прочая хрень.

Я с такими не работаю, ухожу сразу. Так и не знаю, помогло им пузо Хотея или нет в оптимизации налогов.