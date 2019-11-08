Бухгалтерские хроники: и смех и грех

Это не выдуманные истории. Мы просто записали хронику нашей бухгалтерской жизни в октябре 2019 года. Наверное, любой бухгалтер переживал такие же ситуации.

4 октября

Цессия

Фсё. Мне поранили психику.

Приходил гена с договором цессии, по которому цедент продавал свою кредиторку. Кто-нибудь научите меня такому…

7 октября

Авансовый счет фактура

Вот я напоролась, так напоролась... Проверяю вчера декларацию НДС. По формулам все прощелкала, пишу: «Все ок, отправляйте». Это было вчера. Сегодня проверяю дальше, нашла поступление на р/счет, суть которого в переводе денег с одного р/счета на другой — с проводкой в кредит 62.02 и с выделенным НДС. На которое я вчера удалила счет фактуру на аванс. Еще сумма такая чувствительная. Позор на мою седую без преувеличения голову и еще одна контролька в мою копилку.

10 октября

Взбесившаяся 1С

Ситуация. Звонит клиент, говорит: «Чото 1Ска сбесилась», налог на прибыль считает неправильно, где-то берет лишние затраты.

Штатный одинэсник молча посмотрел, пожал плечами и ушел. Подключаюсь по удаленке. На счете 20 красное сальдо. Причем дебетовых оборотов нет, только кредитовые.

В общем, это горе луковое, начитавшись умных книжек, решила сделать правильный бухучет. Чо уж ей не понравился 20 счет, но она в плане счетов заводит счет 20.01.1 с подчинением его счету 26.

1Ска, видя головной счет косвенных затрат 26, при закрытии месяца начинает интересоваться, а каким макаром она должна его закрывать, и тут же советует задать метод распределения косвенных расходов.

Горе луковое, ни разу не усомнившись во вменяемости советов от 1С, задает распределение косвенных расходов — внимание — со счета 20.01.1 на счет 20.01.1!

На этом все, учет разрушен, закрытие месяца не работает, месяц закрывается ручными проводками, налоговая база считается ручками, оборотки косорылые, дебет с кредитом не сходятся. Зато все как мы любим — работы вагон с утра до ночи плюс выходные.

12 октября

Экстрасенсорные способности

Был у меня недавно клиентос, приносит требование налоговой об уплате недоимки ляма эдак на три. Ну ессно с квадратными глазами «шозана разберитесь пжста». Я такая: докумасики несите все, какие есть. По лицу вижу, сказала чушь. «Ладно, — говорю, дайте контакт вашего бывшего буха».

Связываюсь, выясняю первое — требование по выездной проверке два года назад, акт присылает. Уже хорошее начало. Читаю, вроде ничего такого, просто не все документы предоставили. Спрашиваю у буха, а где докумасики? База 1С-ная, регистры какие-нибудь. У директора. То есть нету. Ладно. Выписки банка можете выкатить? Присылает целую гору выписок. Я начинаю смотреть и понимаю, что лыжи вобще не едут. Три дня тупила, пока сообразила. Исключительно экстрасенсорными способностями. Вот слушайте.

У клиента было ДВЕ фирмы с ОДИНАКОВЫМИ названиями. По несколько р/счетов у каждой. Выписки прислали все валом по обеим фирмам. Я диру говорю, а что, нельзя было мне сразу об этом сказать? Ответ — #Тыжбухгалтер , просила выписки, мы прислали.

15 октября

Закуп материалов

Юрик на УСН 15%. Закупается материалами типа кирпич, цемент, металлопрокат, ЖБИ и т.д. При этом на балансе земельного участка нет, и в аренде тоже нет. Склада тоже нет ни в аренде, ни в собственности. Да, еще закупается запчастями на Тундру, а на балансе только ГАЗ-66...

18 октября

Самозанятый учредитель

А здорово мы придумали, что учредитель станет самозанятым и будем так деньги выводить?

Нет, не здорово, — отвечаю я, — наш регион не входит в проект, где разрешена самозанятость. Всего три региона, где разрешено быть самозанятыми: Татарстан, Московская и Калужская области.

Ну, прям...

Он уже приложение скачал и зарегистрировался и ничего ему не сказали.

Приложение хоть кто может скачать, это ни о чем не говорит.

Мы прочитали этот закон...

Они ещё и закон читали, то есть подготовились.

И тут мне начинают пересказ 422-ФЗ в вольной трактовке. Оказвается, самозанятый товарищ будет ездить в Москву (якобы), оттуда оказывать услуги и возвращаться в Томск. Я говорю, реально будет летать, будут билеты и проживание? В душе уже тихо матерюсь. Нет, он типа на своей машине будет ездить. Б##ть большего бреда я не слышала. То есть, чтобы оказать услуги, надо сесть на машину, смотаться в Москву, что-то там поделать на компе и обратно, видимо пешком, в Томск.

И как мать сыра земля рожает таких схематозников.

21 октября

Кредит учредителя

Было дело когда директор, она же единственный учредитель, взяла потребительские кредиты на себя как на физическое лицо две машины БМВ и Вольво за 5 и 6 млн с платежами по 100т.р. в месяц и взялась их выплачивать с расчетного счета своего ООО. И округлила глаза даже на 13% НДФЛ: это ж моё ООО, моя выручка и мои деньги! Какие налоги?

22 октября

Постройка недвижимости

Гены не перестают меня ошеломлять своим незамутненным никакими кодексами мозгом...

Один гена покупает на свою фирму стройматериалы, из которых строит недвижку, которую после окончания строительства оформляет на себя как на физика и затем начинает сдавать своей же фирме в аренду. Спрашивал меня, как и куда списать стройматериалы. Нет, не дебил.

23 октября

Невеселая история с органом

На самом деле не все так весело с налоговым органом.

Есть у меня в работе материалы выездной налоговой проверки, по итогам которой предприятию доначислено налогов и штрафных санкций несколько десятков миллионов. Акт с материалами на тыщу с лихом листов.

Дали месяц на возражения, т.е. время было только галопом просмотреть материалы проверки и все. После возражений, поданных предприятием и составленных исключительно на базе материалов акта, сумма доначислений уменьшилась вдвое.

Понимаете — вдвое, т.е. на несколько десятков миллионов.

Это до какой степени надо нас, налогоплательщиков, не уважать, чтобы писать такие акты, не удосужившись хотя бы прочитать материалы дела.

При этом им глубоко плевать, выживет ли предприятие после такого акта, куда пойдут работать его сотрудники и что будет делать семья директора, когда того посадят за неуплату налогов.

24 октября

Налог на землю

Были сегодня в налоговой по плевому вопросу о пересчете налога на землю в связи с изменением кадастровой стоимости в сторону уменьшения на сумму порядка 130 тысяч. Вопрос вообще очевидный и прозрачный. А вот и нет.

Сначала час объясняли, что мы хотим уменьшить именно кадастровую стоимость и больше ничего. Ни льгот нам не надо, ни ставку другую, и все коэффициенты нас тоже устраивают. Да, только кадастровая стоимость. Час жевали тему всем отделом. Но мы стояли насмерть — нам только кадастровая стоимость.

Потом еще час слушали, почему да, кадастровая стоимость должна быть уменьшена, но если конкретно вы подадите уточненку, то налог к уплате не уменьшится на 130 тысяч, а увеличится на 92 тысячи.

Я может где-то могу понять нарушение налоговых законов, но нарушение законов физики и арифметики для меня из области невозможного.

Сходили всем колхозом к начальнику. Все решилось в нашу пользу в две минуты.

25 октября

Дробление бизнеса

Есть две строительные компании, обе на ОСНО. Руководители родные братья с одной фамилией, юр. адрес один на двоих. Общий офис и общий персонал, общие поставщики. Заказчики только разные.

Короче в пятницу каждому брату пришло одно и то же письмо из налоговой.

Вызывают их для дачи показаний, так как обнаружены признаки «дробления бизнеса». Типа у вас один IP-адрес при сдаче отчетности все мы вас вычислили.

Я рвусь с братьями на допрос сходить, хочу посмотреть на этих интересных людей в налоговой и спросить у них «И чо?».

28 октября

Покупка основных средств, бывших в эксплуатации

Отбиваюсь от претензий налоговой по исчислению налога на имущество, так как сделки купли-продажи основных средств были между взаимозависимыми лицами.

Вчера и сегодня общаюсь по телефону с налоговичкой, на странные вопросы отвечаю. Сегодня до меня дошло, почему вопросы странные. Потому что, во-первых, она их читала по бумажке и, во-вторых, бумажку ей писали коллеги из соседнего отдела выездных налоговых проверок по налогу на прибыль. Но говорила очень убедительно, я в какой-то момент даже засомневалась.

Вопросы вот такие:

1) А почему у вас суммы не идут в ОС-1 и ОС-6?

А «с какого» они должны идти.

2) Что за срок полезного использования 1 месяц? Не положено, надо минимум 13 месяцев.

Ага, щаз, основное средство полностью самортизировано, так что на наше усмотрение. Если требуете 13 месяцев, то предъявите нормативный документ, обязывающий нас это делать.

3) Вот вы покупали основные средства, которые продавцом приобретались в лизинг и были самортизированы с коэффициентом ускорения 3. Но вы же купили не в лизинг. А в Налоговом кодексе прямо написано, что ускоренную амортизацию применяют только при лизинге, так что пересчитывайте срок амортизации.

30 октября

Зарплатная комиссия

Ржу аки лошадь.

Прихожу вчера к клиенту, в бухгалтерии ни души. Главбушка говорит: «Завтра надо идти на зарплатную комиссию, идти некому кроме тебя, Станиславовна». Все заболели, прямо мор напал. И показывает мне требование явиться на стрелку и пояснить «шо за зарплаты вы такие плотите, что налогов так мало, мы хотим больше, вобщем, приходите будем бить». Ну, ладно схожу.

Собирают мне с собой докумасы по зарплате целую коробку из под снегурочки. Привозят в налоговую как положено к двум часам. Ровно в два заваливаюсь в кабинет с этой коробкой. А там сидят две тети кушают торт муравейник. Ну днюха у кого то или просто захотелось. Стою, жду, пока доедят. Одна спрашивает — Вам чего? Я аж потерялась. Как чего? Вызывали на зарплатную комиссию. И коробкой так намекаю что не с пустыми руками... Они такие переглянулись. Потом говорят, «а чо налоги не плотите»? Как не платим? Вчера заплатили. А чо так поздно? Как поздно?? Сегодня 15-е! Ааа... Понимаю, что аргументы у них закончились. Повисла пауза. Я стою с этой коробкой и чувствую на меня ржач нападает. Потом другая спрашивает — А сколько вы вчера оплатили? Я говорю суммы. Тетя достает какую то замызганную тетрадь с ручкой на веревочке и записывает туда суммы. ВСЕ, занавес.

Все совпадения с реальными людьми случайны, а события могут быть и вымышлены. Дописывайте в комментариях свои хроники.