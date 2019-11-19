Главбух VS директор бухгалтерской фирмы

Так. Я все понимаю — зима, тема хреновая. Но все-таки, держите себя в руках, не кидайтесь валенками. Договорились?

Хорошо быть главбухом. Пришел утром, кофе культурно выпил и работаешь себе. Ну да, работы много, с утра до ночи, еще демоны всякие ходят туда-сюда, то сводку им надо, то сверку. Но все жеж свои, родные почти... Зарплату опять же два раза в месяц домой несешь, стабильность — фигли.

А директор бухгалтерской фирмы. Пришел утром в офис и через час уже хочется водки бахнуть. И такая дребедень целый день — то олень позвонит, то тюлень.

Пачиму не могу?

Вот один клиент жарких южных кровей. Такси, восемь машин. Все купил за два года, проживая в России. Машины не ведра с гайками, от 300 тыщ. ИП на ЕНВД, сдает одну деклу на одну машину.

Спалила налоговая, вызвали, вежливо попросили досдать еще по семи машинкам. Говорю ему. Тут вот какая штука. Ты не можешь одновременно на восьми машинах работать. Пачиму??? Я все магу!!! Час кипит как бойлер. Я жду пока остынет, чтобы сообщить ему про страховые взносы. На всякий случай прячусь за шкаф.

Орет так, что в дверь заглядывают соседи. Еще час. Ну и последняя фаза марлезонского балета. Дело в том, что в стоимость бухгалтерского обслуживания 1500 руб. в квартал входила только одна декла ЕНВД и все. А счас будет на восемь машинок декла плюс деклы по зарплате, плюс кадровый учет и расчет зарплаты. Давай приходи завтра поговорим, а то тебя кондратий хватит. Третий день в таком режиме.

Оптимизаторы не пойми чего

Другой клиент, наши городские. Стоматология. Хорошие люди интеллигентные, аккуратные. Сходили на курсы, мать их, оптимизаторов. Объясняю, если вы налогов в месяц платите 21 тыщу, то вы никак не сэкономите 50 тыщ на тех же налогах.

Морщит лоб и усиленно хочет спросить почему. Я понимаю, что если он сейчас это сделает, я запущу в него дыроколом. Быстро перевожу разговор в другое русло. Понимаете, чтобы была прибыль, надо, чтобы доходов было больше, чем расходов. Налоги как статья расходов в вашем случае величина ничтожная, как говорят математики. А нам на курсах сказали... Беру в руки дырокол.

Дальше Сибири не сошлют

Еще клиент, из средней Азии. Хороший, тихий и смирный. У него магаз «Овощи-фрукты». Все делает, что ты ему говоришь, только неправильно. Потому что. Ты ему говоришь — если покупатель заплатил по карте — карта это вот такая штука, понял? — вот когда по карте заплатил надо ту же сумму по кассе пробить. Не пробьешь — все, тюрьма — суд — Сибирь. Улыбается, гад, мы уже в Сибирь. Держи пять по географии... Так вот, все что понял передал продавцу. Тот второму продавцу. И т.д. На своем родном языке.

Что дошло до третьего покрыто мраком. Судя по результату — просто мрак. Терминальная выручка 280 тыщ, общая сумма отчетов о закрытии смен 153 тыщи. Спрашиваю WTF??? Начинается Наша Раша — терминаль сам карту досталь виручка пиииуп! А касса не пиииуп!

Террористы не дремлят

Еще один, тоже друг ближнего зарубежья (ох, не уточняю какого из какого, чтоб не спалиться). Хороший клиент, все старается делать правильно, но больше всех огребается, то ОБЭП, то прокуратура, ну слишком выручка хорошая.

И вот звонят из департамента одного и говорят, ваше здание, где магазин, попало в выборку, вам срочно надо паспорт делать антитеррорестический. Че такое, куды бежать,не понятно.

Да говорят, не надо бегать, вот вам контакты бывшего сотрудника из органов.

Ну, ясень пень, если у тебя будет паспорт антитеррорестический, то когда террористы пойдут, увидят его и такие сразу: «А, не сюда не ходи,там снег башка попадет, совсем больно будет». Естественно они (террористы) развернутся и уйдут. Я лично так понимаю это, иначе на фига деньги платить за это все.

Бухгалтер за тыщу

Новый клиент заходит, салон красоты. Говорит, бухгалтера ищу, и старого и нового. За тыщу рублей в месяц. Кидает мне на стол пачку писем из налоговой, и вот с этим разобраться.

Я смотрю, а там в том числе требование сдать отчетность за прошлый год, вызовы на зарплатные комиссии и т.д. все просроченные.

Выясняю — ИП упрощенка 15%, персоналу 12 чел плюс по ГПХ еще человек пять, иностранцы, материальный учет препаратов и инвентаря. И всю эту работу ваш бух делал за тыщу рублей в месяц?

Ну да, она деньги за год на перед взяла и пропала потом.

Я конечно отказываюсь от такого «счастья» в виде аж целой 1000? в месяц! Как бы так мягко объясняю,что видите за 1000? вам ничего и не делали, только деньги взяли.

Вы говорю, когда учёт доверяете кому-то проверяйте хотя бы человека. Меня можно проверить и на сайте палаты налоговых консультантов и на сайте института профбухгалтеров.

Опять гениальный ответ: у него вывеска была. Странный народ бизнесмены, идут к кому попало,чтобы им вели бухгалтерию.

Ну, неужели кто-то пойдёт лечить зубы, если будет только вывеска на двери «Добрый стоматолог». Грустно мне стало, учишься, читаешь, поддерживаешь свой профессиональный тонус, а «добрые стоматологи» в это время стригут деньги и заваливают учёт — и налоговый, и бухгалтерский. Благодатная страна у нас для «добрых стоматологов».

Зарплата в общепите

Беру клиента на расчет зарплаты, общепит. Заведение третий месяц как открылось, а предыдущий расчетчик уже бежала оттуда сломя голову. Покидала мне папки на стол и испарилась.

Только я уселась за стол, в кабинет заходит целая делегация. Морды у всех злые, и давай кричать все разом не пойми что. Ну-ну. Я хресь кулаком по столу и как рявкну «А ну брысь все отсюда, по одному заходим!».

Вышли, осталась одна шеф повар. Выясняю — сегодня пятое число, зарплата. У народа кредиты-дети-школа и т.д. Время 10 утра. Персонала 23 человека. Одинэска зарплатная есть, можно сказать пустая. И пачка заявлений, объяснительных, служебок и докладных — на доплаты, на переработки, отгулы, прогулы и т.д. и два больничных. И плюс премия за выполнение плана.

Сижу и понимаю, что сегодня зарплату не выдам, если все делать по нормальному. Завтра тоже не выдам, край послезавтра. И еще понимаю, что если сегодня зарплату не выдам, то меня утопят в ближайшем борще.

Иду к главбушке и говорю об этом, предлагаю сегодня начислить зарплату «на коленке» и выдать. Править позже. В общем, вечером зарплату перечислили. За неделю я навела порядок в кадрах и в начислениях и доперечислила персоналу зарплату.

После этого опять приходит делегация, но уже молча, говорит один. Оказывается, я расчетные листки не выдала им. Говорю, через полчаса зайдите кто-нибудь один, я выдам. Потом стали уже по одному заходить, с вопросами по расчеткам.

После этих вопросов мне пришлось полностью переделывать все документы, начиная с трудовых договоров. Хорошо, что прошло всего два месяца. Надо было мне внимательнее принимать дела — трудовые договора были составлены неправильно. Правила внутреннего трудового распорядка не соответствовали реальному трудовому распорядку. У поваров были фактически сменные графики с 8 до 20 и с 10 до 22, а в трудовых договорах была указана оплата по окладу при 40 часовой рабочей неделе.