Какие тролли водятся на «Клерке». И зачем они тут

Мы обе как бы не девочки уже по возрасту, да и опыт профессиональный такой, что сразу не пропьешь. НО, все бывает в первый раз. Мы на «Клерке» месяц всего, а столько всего нового узнали, прямо новую вселенную открыли.

Не, я как бы знала, что профессиональное бухгалтерское сообщество та еще банка с пауками. Боюсь даже упоминать про аудиторское сообщество... Все молчу-молчу. Так вот, еще раз. Профессиональное бухгалтерское сообщество. В интернете. Где можно на аву котика повесить и назваться к примеру Проводка Сальдовна Дебетова. И отрываться на всю катушку. На всех, кто под ноги попадается. Став толстым троллем.

Зачем «Клерку» тролли

Ну во-первых они сами тут завелись.

Во-вторых, они не могли не завестись, это ж бухи и аудиторы, люди нервные, с подавленной самооценкой и с прочими профессиональными деформациями личности. Но не все такие, не все.

И в-третьих, тролли – отличный катализатор трафика. Их только надо периодически кормить срачами. Мы на себе ощутили всю мощь их воздействия, практически вертикально взлетая в рейтинге блогов.

1. ЭКСПЕРТ Самая основная форма тролля. Все очевидно. Начальнег ноги об меня вытирает? Зачмырю всех в тырнете. Безнаказанно. Я же котик по имени Проводка Сальдовна. Кто об этом узнает? Да никто. Ха. Кто проверит мою экспертность? Ха. Могу говорить о себе все, что хочу. 2. ВОПРОШАЙКА Вторая тоже основная форма тролля. Обычно ходят из эксперта в вопрошайки и обратно. Спрашивают, только чтобы вывести из себя собеседника. Типа «а почему у тебя зубы синие». Не, так-то юмора добавляют в обсуждение, но обычно просто выбешивают. 3. ПСИХОЛОГ Доступно только очень умным. Не сразу понятно со стороны, что происходит. Те, кто въехал, уже ржут пацтульями. Основные поставщики говна и вентиляторов. 4. БЫДЛО Очень редкая форма, для особо смелых или любителей садомазо. В профессиональном бухгалтерском сообществе мало людей, способных смеяться над собой. Бухи народ серьезный, в цирке не смеется...

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ, если нас не выгонят, на основании письменного протеста с тремя миллионами подписей.