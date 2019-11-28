Бухгалтер: не следует недооценивать предсказуемость тупиц

Когда я стала работать на себя, в процессе общения с большим количеством клиентов стала наблюдать, как ведут учет другие главбухи и просто бухи.

Довольно часто приходилось сталкиваться с «грязным» учетом и его последствиями. Так вот, что меня бесит в бухгалтерах и бухучете в связи с этим, почему и что делать.

Фразы типа «это так и было до меня», «это одинэска сама», «это банк клиент так выгрузил», «это не я это программист»

Это в теории за бухгалтерский учет несет ответственность директор по уставу, я сейчас говорю о малом и микробизнесе. А в реальной жизни за учет отвечает бухгалтер, иначе, как говорил один мой клиент, зачем ты тут сидишь.

Что делать? Взять ответственность за учет на себя.

Незакрытые периоды или закрытые ручными операциями сикось накось «потому что одинэска сама не закрывает»

Программа 1С, или одинэска, очень мощный инструмент в работе бухгалтерии. Правильно настроенная с корректно введенными данными 1С позволяет сдавать отчетность, в том числе годовую, в требуемые сроки, корректно составленную, выдерживающую практически все камеральные проверки – и все это в рабочем режиме, без перевода бухгалтерии на круглосуточный график работы.

Не закрытые или закрытые ручными операциями периоды – это почти 100% неверный баланс и налоговые базы.

Что делать? Позвать хорошего программиста 1С.

Есть сальдо и/или обороты по счету 000

Так. Если что-то нужно закопать в учете, то закапывать надо совсем, а не так чтобы уши торчали. Сальдо по счету 000 свидетельствует о наличии ошибочных сальдо по другим счетам. Обороты без сальдо не ошибка, но палево. Поэтому делаем дополнительную проводку Дт 000 Кт 000 на сторно сумму оборотов.

Что делать? Найти причину и устранить.

Есть остатки на 02 счете по давно выбывшим основным средствам

Так бывает, когда выбытие основного средства отражено некорректно. Можно с уверенностью утверждать, что налоговая база по налогу на прибыль и баланс содержат ошибки. И возможно потребуется сдать корректировки.

Что делать? Найти и исправить ошибку в учете. Пересчитать налоговую базу по налогу на прибыль и, если нужно, подать корректировку.

Есть дебиторка на 70 счете, просто дебиторка без выдачи аванса

Один раз спросила бухгалтера, отчего такая дебиторка на 70 счете? Ответ убил наповал. А это, говорит, мы черную зарплату на карточки с расчетного счета перевели, налички не было.

Логика железная – налоговая пропалит, только когда начнется проверка по НДФЛ и страховым взносам. А она может и не начаться вовсе. Или начнется, но я уже уволюсь.

Что делать? Нанимайте аудитора хотя бы раз в три года.

Есть проводки типа дт 10 кт 50 (это покупка материалов за наличку) или по дебету счетов 90.01 и 91.01

Несмотря на то, что это мелкие нарушения правил ведения бухгалтерского учета, лучше исправить их.

Что делать? Покупки за наличку переоформить через подотчет, в проводках по дебету счетов 90.01 и 91.01 найти ошибку и исправить.

Есть громадные остатки на 10 счете при полном отсутствии склада, и в собственности и в аренде или вообще обороты на 10 счете только по дебету

Налоговый орган может это дело выкусить и затребовать объяснения, где находятся и почему не израсходованы запасы. Если он не получит вразумительных объяснений, то потребует показать запасы. Если не показать запасы, налоговый орган признает сделки по приобретению материалов мнимыми и доначислит НДС.

Что делать? Для начала разобраться в причинах. Если это просто не оформленный расход материалов, то провести в учете требования-накладные. Не от фонаря провести, а в соответствии с выполненными работами, оказанными услугами и выпущенной продукцией. И лучше это сделать до получения требования налогового органа дать пояснения о местонахождении запасов

«Красное» сальдо на 55 и/или 57 счете, а также «зависшее» сальдо на 57 счете

Что делать? Счет 55 иногда используется как транзитный в банковских операциях. Как правило, по таким счетам банк выдает отдельную выписку, которую нужно сверить с данными бухгалтерского учета. Счет 57 используется для переводов в пути, например, для инкассации, оплаты по пластиковым картам и оплаты в кредит. Трудности учета возникают в момент поступления денег на расчетный счет – их поступает меньше, так как банк сразу снимает свою комиссию. В платежном поручении банк пишет сумму снятой комиссии. Сальдо по 57 счету должно в итоге закрыться.

Учет процентов по выданным займам ведется на 58 счете, при этом договор займа не содержит условий о капитализации процентов

Учет процентов по выданным займам на счете 58 является грубым нарушением правил бухгалтерского учета, так как приводит к искажению двух статей баланса, иногда существенному.

Что делать? Исправить проводки. Проценты по выданным займам отражаются на счете 76.03.

Количества без сумм и суммы без количеств на 41 и 43 счетах

Количества без сумм – это заниженный финансовый результат и налоговая база. Суммы без количеств – завышенный финансовый результат и налоговая база. И в том, и в другом случаях финансовый результат и налоговая база будут искажены, может быть существенно. Причина такой ситуации в том, что расход (продажа) товара проведен в учете раньше, чем приход.

Что делать? Если приход и продажа товара в один день, то нужно исправить время в документах: в приходе начало дня, в расходе конец дня.

При имеющихся сальдо на 01, 10,41 и 43 полное отсутствие следов проведения ревизий

Это существенное нарушение правил ведения бухгалтерского учета. Кроме того, это значительные риски для бизнеса.

Что делать? Проводить ревизии с полным документальным оформлением в бухгалтерском учете

Сальдо по 68 и 69 счетам не идут со сверкой ФНС и 4-ФСС, потому что налоги учтены как пени, а пени как налоги, и пени не начислены или начислены на счет 91.02 или 26

Это нарушение правил ведения бухгалтерского учета, хотя иногда и несущественное.