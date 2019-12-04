Отвечаем на вопросы, как и когда сделать сверку с налоговой.

Хороший и правильный вариант. Раз или два в год для контроля. Я эти сверки печатаю и подшиваю в папку, со своими каментами и распечатанными ОСВ по 68 и 69 счетам. Плохой вариант. Когда приходит хамское письмо от ФНС с требованием уплатить откуда-то взявшуюся недоимку и пени, суммы которых посчитаны по ставкам самых жлобских микрофинансовых организаций.

Как сделать сверку с ФНС – пошаговая инструкция

1) Идем в свою ТКС – кто куда, в Контур, СБИС, 1С Отчетность и т.д. Ищем там кнопочку типа «сверка с ФНС». Нажимаем, вывалится куча форм, из которых нужно выбрать «Выписка операций по расчетам с бюджетом».

Показываю на себе, у меня 1С Отчетность:

2) Вывалится форма заявки сверки:

ОТ КОГО:указываем организацию, по которой заказываем сверку.

ФОРМАТ ОТЧЕТА:выбираем, например как указан

ТИП:лучше выбирать в целом по организации, хотя иногда бывает необходимость заказывать сверку по каждой ИФНС, тогда нужно будет указать номер ИФНС.

ГРУППИРОВКА ОПЕРАЦИЙ: я обычно ставлю по дням.

КОМУ: указываем номер своей ИФНС и свой КПП.

ЗА ГОД: указываем ОДИН год, если надо два года, то заказываем две выписки за каждый год отдельно.

СВЕРИТЬСЯ ПО: указываем налоги, по которым нужна выписка, или оставляем Все налоги.

3) Жмем кнопочку Отправить и идем пить чай. Выписка приходит в течении часа. Мне так приходит.

4) Открываем письмо, распаковываем файл, печатаем – все как обычно. Смотрим в выписку, что там нужно:

Столбец 1 – это дата события, например сдачи декларации

Столбец 2 Срок уплаты – для налога по декларации в соответствии с НК, для налога по платежке ее дата, для налога по КНП/ВНП дата решения, для пени и штрафа по платежке ее дата, для пени и штрафа по КНП/ВНП дата решения, там где начислены пени по расчету стоит дата по которую пени рассчитаны.

Столбцы 3 Операция и 5 Вид документа – налоговая декларация (по разделу где суммы к уплате), КНП/ВНП это вступившие в силу решения по актам камеральной и выездной налоговой проверки (вот по ним основной треш), корректировка налоговой декларации с указанием номера корректировки (тоже бывает встают неправильно), платежное поручение, начисление пени, начисление штрафа. Остальные телодвижения и переброски нас не интересуют, если мы их не делали. Еще есть загадочные Решения о взаимозачете, с ними надо разбираться отдельно.

Столбец 9 Вид платежа – налог или пеня или штраф, тут понятно.

Столбец 10 Сумма дебет – это начисление сумм к уплате в бюджет, тоже налог пеня или штраф.

Столбец 11 Сумма кредит – это оплаты, по столбцу 9 видно что оплачено – налог пеня или штраф.

5) И сидим, крыжим декларации раздел, где суммы к уплате с выпиской. Потом крыжим оплаты. Ну, а обороты по 68 и 69 у нас идут с декларациями, это само собой.

6) Все что не пошло – пишем в ответе на требование и прилагаем документы. Я как-то брала фирму на обслуживание, после сверки вернула на расчетный счет 180 тыщ, на ровном месте.

Есть нюансы, как в одном неприличном анекдоте.

1) Корректировки.

Если были корректировки – смотрим внимательно, они могут быть в выписке ниже. В столбце 1 будет указана дата подачи корректировки, а в столбце 6 – ее номер. Смотрите, чтобы одновременно с коррекитровочными начислениями были записи предыдущей декларации со знаком минус. А то всякое было.

2) Уплата налога за третьих лиц.

Вот тут бывает какой то бермудский треугольник. От плательщика деньги вышли, а к получателю не пришли. И хоть красным фломастером на платежке пиши, что платишь за другого – фиг, деньги ушли и с концами.

﻿Можно конечно поехать в налоговую с платежкой покричать там всякие антиправительственные лозунги, но толку будет ноль. Работает вот такая схема. Берете две выписки – одну по фирме, которая платила, вторую по фирме, за которую платили. Выкатываете из банк клиента платежку с синей печатью банка. И пишете письмо в налоговую. Мы, такие-то, такого числа уплатили такой то налог в сумме ___ за такую то фирму платежку прилагаем. На сегодняшний день прошел месяц/год/любой другой период, а деньги в выписке так и не появились, недоимка числится пеня капает. Хотели уточнить, какого ___ так грубо нарушается налоговый кодекс. И ждете. Можете в письме свой телефон указать, я всегда пишу.

ВСЕ.

Подшиваем обязательно выписку в папку с ОСВ по 68 и 69 счетам и со своими записками на полях. И идем доедать торт.