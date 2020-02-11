Будущее 2222 год: АСК НДС вырвется из под человеческого контроля и захватит цифровое пространство России

АСК НДС в 2222 году вырвется из под человеческого контроля и захватит цифровое пространство России, а через пару лет выиграет у Скайнет в тетрис цифровое пространство обеих Америк и Китая. Это будет настоящее драконье иго с уплатой ежегодной дани в виде полутора тонн золота и двух молодых крепких девок. На кой черт они ему были нужны - неизвестно, но этих девок больше никто никогда не видел.

После этих событий миром станет править пятый клон Мишустина. По той лишь причине, что с АСК НДС больше никто не смог договориться. А он все-таки, хоть и формально, но папа.

Бухгалтеров заменили роботы, сотрудничающие с АСК НДС. Часть бухгалтеров покорно ушли из профессии в другие виды деятельности. Часть не смогли пережить утрату любимого дела и опустились на дно.

Они бродили по улицам, сидели в метро и подземных переходах, с калькуляторами и бланками, выпрашивая у прохожих что-нибудь посчитать или оформить документы. Их отлавливали специальные подразделения ОБЭПа и свозили их в исправительные лагеря.

Но не все бухгалтеры так просто сдались. Небольшая часть ушла в глухое подполье, организовав в удаленных и труднодоступных местах России несколько партизанских отрядов, наиболее многочисленные из которых были клеркчане и кубийцы. И был еще один крошечный отряд Бухгалтерия ада, принимали туда только самых отмороженных.

1С оказалась самой продуманной. Сначала АСК НДС попыталась подружиться с 1С, но нарвалась на дикий ржач и пояснения к ржачу - только деньги и ничего личного. Сначала договорились на ура, потом началось обсуждение деталей. И чем дальше в детали, тем понятнее становилось АСК НДС, что 1Ска так ей шубу заворачивает... А главное соскакивать поздно. Вот так 1С оттяпала себе четвертину от инфопространства. И ушла в глухое подполье, к бухам.

Продавцы бумажного НДС отсыпали себе новый материк посередине Тихого океана, убив при этом сразу трёх зайцев. Во-первых, подтвердили реальность закупки инертных материалов, транспортных расходов и услуг спецтехники по своим счетам-фактурам. Во-вторых, организовали себе рабочее место, гарантированно защищённое от налета маски-шоу. И в-третьих, обьявили себя отдельным государством и тут же разорвали со всеми дипломатические отношения.

Продолжение следует...