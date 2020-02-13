Постапокалиптика на «Клерке». 2200 год: пенсия в 118 лет, почка за налоги, маркировка наркотиков

На правах фантастики... Перед вами продолжение цикла «Будущее 2222 год». Начало читайте: АСК НДС вырвется из-под человеческого контроля и захватит цифровое пространство России.

Итак... Будущее 2222 год.

ПФР

Запущенный в далеком 2020 году механизм ежегодного увеличения пенсионного возраста привел к тому, что к 2200 году на пенсию стали выходить в 118 лет. Пакет документов для подтверждения права на пенсию состоял из всех когда-либо произведенных выплат и их оснований — копий заявлений, приказов, расчетных листков и т.д. плюс выписки из электронных трудовых книжек. Компьютер ПФР обрабатывал все персонифицированные данные и все записи в электронных трудовых книжках.

Процесс этот постоянно совершенствовался, в связи с чем ежегодно выпускалось требование о предоставлении новых отчетов: СЗВ-ОБС, СЗВ-ХЗ, СЗВ-МРТ и т.д., названия и содержание, которых создавались специально созданным генератором случайных чисел и букв.

Раз в год Пенсионный фонд присылал каждому жителю планеты письмо, в котором сообщал, сколько взносов тот заплатил, сколько еще нужно заплатить, что будет если не заплатить, ориентировочная дата выхода на пенсию и расчет вероятности получения пенсионных выплат, исходя из состояния здоровья и криминогенной обстановки. Объявлено государственной тайной, кто и в каком размере получают пенсионные выплаты. Простым людям вместо пенсионных выплат выдают свидетельство о накопленных пенсионных баллах, однако что с ними делать, пока законодательно не определено.

Однажды в Пенсионном фонде случился непредвиденный случай — человек пришел за пенсией. Два года ушло на проверку всех обстоятельств, тем не менее получилось так, что в соответствии с действующим законодательством человеку действительно положены пенсионные выплаты.

Было принято решение назначить человеку пенсию. Однако, компьютер ПФР так и не смог рассчитать размер пенсии, несмотря на все усилия программистов и сисадминов.

Маркировка

Начавшаяся в самом начале 21 века всеобщая маркировка стала приводить к исчезновению товаров из производства и продажи. Так, например, исчезли многие лекарства, обувь, меховые изделия.

Это навело на мысль в 2200 году промаркировать наркотики, и буквально за пять лет с ними было покончено. Последний наркобарон умер в 2209 году в однушке в Биберево, всеми брошенный и забытый, в полной нищете и одиночестве.

Налоговый Кодекс

Налоговый кодекс объединили с Конституцией. Теперь право на свободу законодательно начиналось после уплаты всех налогов. Долги по налогам, пеням и штрафам передавалось по наследству.

Причем спрятаться было нельзя, наследование подтверждалось ДНК-тестом. Только что родившемуся ребенку вместе со свидетельством о рождении вручали исполнительные листы.

Кроме крупного и особо крупного размера уклонения от уплаты налогов, был введен «очень особо крупный размер уклонения».

Если налогоплательщик в добровольном порядке не гасил задолженность по налогам в «очень особо крупном размере», у него изымали почку или глаз.

Онлайн-кассы

Онлайн-кассы у всех. По ним нужно пробивать любое движение денег. Получил зарплату — пробил приход по своей кассе. Заплатил в магазине за продукты — пробил расход по своей кассе.

Налоги считает АСК НДС ежедневно, сама же уплачивает, снимая деньги с карточки. Без онлайн-кассы покупки запрещены, поэтому многие вшивают кассы под кожу.

Есть ограничения по как по поступлениям, так и по расходам, которые установлены федеральным законом 115/236-ФЗ. Каждый год 115/236 ФЗ меняется, устанавливая все более жесткие правила.

Отключение от онлайн-касс равносильно смерти.

Про штрафы

Поскольку искусственный интеллект в виде АСК НДС самообучался и самосовершенствовался, он ввел новые понятия: «штраф на штраф», «штраф за отсутствие штрафа», «штраф на пеню», «штраф просто так»...

Иллюстрации арт-объединения MXD.

Продолжение следует...