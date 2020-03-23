Те, кто обзывает «тетьмотями» бухгалтеров, никогда бухгалтером не работал. Просто вам хотят что-то продать

Бухов бесит, когда их учат как жить. Особенно главных, не та эта профессия. Главный бухгалтер Крым и рым прошёл, людей насквозь видит, точно знает, когда контора загнётся и когда гена сядет. И что делать, чтобы ни того ни другого не случилось.

А тут выходит какое-то недоразумение в колготках и заявляет, помахивая папочкой — «Ша, молчать всем слушать и записывать, щас я вас научу жить, а то ишь, сидите тут тети Моти». И быстро исчезнет в неизвестном направлении, зародив жесточайший баттхерт между бухгалтерами.

Отчего так происходит? Оттого, что те, кто обзывает "тетьмотями" бухгалтеров, никогда бухгалтером и не работал по сути. У него не было авралов, когда внезапно в бухгалтерии кто-то увольнялся/заболел/ушел рожать/страдать....и проч... и все сваливалось на одинокого бухгалтера. А бухгалтеры в своей массе народ ответственный, бросить все и уйти нельзя, впереди отчёты, требования налоговой, блокировка счетов и штрафы от всех.

На «Клерке» про это писал наш автор Алексей Иванов: «Тетя Маша»: собирательный образ бухгалтера — профессионального убийцы рабочего времени (Примеч. ред.).

И вот сидит бухгалтер, не поднимая головы, разгребает мешок грязных чеков для авансового, попутно отвечает на звонки, разносит первичку, отправляет платежи, сверки, письма в налоговую... И тут ему бац рассылка в почту прилетает — «а ты плохо работаешь, в рутине тонешь, тетямотя ты необразованная, и образовываться не хочешь». Потом выходит ещё премьер и сверху на это все лакирнет высказыванием «умрет профессия бухгалтер, истинно, истинно вам говорю!».

Тут как бы напрашивается сама собой реклама каких-нибудь успокоительных курсов, но этого не будет.

В российском бизнесе бухгалтер это и чтец и жнец и на игре дудец. В небольшой фирме он заменяет кадровика, юриста, секретаря и ещё фиг знает кого и все это за одну зарплату. А если это небольшой город, где экономика не то что на нуле — в минусе, не удивлюсь, если он ещё и полы моет в офисе.

Кому выгодно так принижать профессию бухгалтера? Поделитесь своим мнением.