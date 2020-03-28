Чем заняться на карантине бухгалтеру: Мишустин крестиком, фуа-гра из гречки, фильмы ужасов. Все до сдачи годового отчета

Бухгалтерам сделали подарок – целую неделю выходных. Все бы хорошо, но. Надо всю ее дома просидеть, и это уже совсем не повод для шуток. Давайте вместе подумаем, чем занять себя, чтобы и польза была и с ума не сойти.

1) Первое, что приходит в голову бухгалтеру в стадии годового отчета, – это выспаться и пожрать по-человечески. Не лицом в клаве, а в постели и хотя бы лежа в пижаме.

2) В перерывах между спать и есть - смотреть сериалы. Желательно что-нибудь кровавое, чудовищно жестокое и несправедливое. Дабы утихомирить внутреннее неосознанное, точнее загнанное поглубже, желание кого-нибудь убить.

3) Если сериалы уже не лезут, то можно плавно переместиться в Фейсбук. Там поле деятельности бескрайнее. Можно прочитать про коронавирус, напугаться и распространить панику по своему кругу друзей. А можно найти у себя симптомы, напугаться и начать лечиться еловыми шишками по совету бабушки Аграфены из Циммермановки. Для ценителей острых ощущений – находить симптомы у других людей, участливо советуя лечиться исключительно сибирскими еловыми шишками, которыми вы можете поделиться за очень разумные деньги.

4) Можно в том же Фейсбуке в профессиональной группе с пеной у рта спорить о переносах сроков отчетности и прочих грядущих изменениях. Ждем новостей от особо приближенных к начальству ФНС личностей.

5) Для особо энергичных - поклеить обои или посадить рассаду. Хрен знает зачем, но на случай атомной войны.

6) Скупить всю тушенку, гречку и туалетную бумагу в окрестных магазинах с криком «да не доставайся же ты никому!».

7) Делать лицевые защитные маски из бумаги и канцелярии, заботливо упертой из офиса, например из скрепок, карандашей, резинок для денег и дырокола.

8) Вышить крестиком портрет Мишустина, премьер все-таки не хухры мухры, почти что любимый мужчина.

9) Гулять по квартире с собакой. Выход на балкон считать переходом границы, поэтому только глубокой ночью и только ползком в костюмах диверсантов, это и собакена касается.

10) Постить котиков, хомячков, кроликов, попугайчиков – по всем каналам, в ФБ, ВК, ОК, Ватсапе и Телеге.

11) Научиться готовить жрать суши, пиццу, гобажоу, паэлью и фуагру из гречки и тушенки.

12) Закупиться спортинвентарем, купить онлайн тренировки и вспомнить про них вечером 6 апреля.

13) Накупить вэбинаров про то, как правильно мыть руки и другие части тела, как заправлять одеяло в пододеяльник, как зарабатывать в интернете, как вернуться в зону комфорта и как перестать быть лохом.

14) Развить бурную деятельность по переводу бухгалтерии на удаленный режим работы.

15) Записаться на прием к начальнику своей налоговой, прийти и чихнуть на весь кабинет со словами «черт, простыла в этой Италии».

16) Вынести мозг всем банкам, с которыми работаешь, с одним вопросом «А вы точно будете работать? Точно-преточно? Расписку мне дайте, что вы будете работать».

17) Записать вэбинар «Чем заняться на карантине».

18) Наблюдать в телескоп приближение четырехкилометрового астероида и принимать ставки, ё... (упадет. прим. редакции) или нет.

И главное не забыть поздно вечером 6 апреля скачками доделать годовую отчетность, ругая всех и вся, что так мало времени на подготовку годового отчета.