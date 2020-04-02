Как быть с требованиями ФНС, которые валятся, не переставая, и половина из которых бредовая? И вообще

Мелкий бизнес сейчас напоминает пятилетнего карапуза, который внезапно заболел ветрянкой, и все стали носиться с ним как с писаной торбой. И обещают ему снижение ставок страховых взносов, и отсрочку сдачи годового отчета, аж на целых 6 дней, и запреты на проверки. Тут и банки подтянулись: мы вам ставки по эквайрингу снижаем, беспроцентные кредиты даем на зарплату. Каких только еще погремушек не обещают – прям глаза на лоб лезут от такой неслыханной щедрости. Лишь бы не плакал и не сдох нечаянно.

А карапуз чо, мелкий же, верит во все, тем более обещают люди взрослые, серьезные, и главное имеющие власть исполнить все обещания. Ну и обещают конечно оченно убедительно, бумаги официальные пишут, с печатями, подписями, все как надо.

Только жызнь реальная она такая, верить никому нельзя. Особенно взрослым, серьезным, имеющим власть людям, тем более, когда они начинают обещать золотые горы, писать официальные бумаги и обращаться к нации по телеку.

Вот конкретный пример. Сегодня хлопнули расчетный счет за не сдачу декларации, которая на самом деле благополучно сдана в установленные законом сроки и квитанции об этом разумеется есть. Это у них в налоговой реле там с ячейкой шалят, весна фигли. А счет заблочили по-настоящему. Мало того, что вообще ни за что, так еще ж обещали этого не делать, даже если бы и было за что…

И еще конкретный пример. Глава ФНС сам лично в своем обращении к бухам страны сказал следующее (цитата): «Дни с 28 марта по 5 апреля 2020 года объявлены нерабочими. Это не внеплановые выходные, а важная мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Она будет эффективна при одном условии — если все мы и лично Вы будем соблюдать одно простое правило. Все девять дней нужно оставаться дома — в квартире или на даче». Да не вопрос, мы, бухи, народ оченно дисциплинированный, хотя фраза в 9 дней из уст самого главного налоговика звучит пугающе.

Но как быть с требованиями, которые валятся, не переставая, и половина из которых вобще бредовая, типа дать пояснения по нарушению сроков сдачи у уточненной декларации, или требование упрощенцу пояснить, почему тот не сдал декларацию по НДС. Ладно, на часть требований можно и отписаться, но в основном надо предоставить пакет документов, и он как правило нехилый. Чтобы собрать пакет, нужно как минимум приехать в офис, подобрать документы и отсканировать их. И да, не у всех есть удаленный доступ для работы, многим он просто запрещен из-за специфики работы.

Или вот решение налогового органа о проведении выездной налоговой проверки с 1 апреля (не шутка) - нормально так, да? А как же мораторий на проверки? Или нам всем массово приснилось…

Вобщем карапуз сидит в углу, обида до соплей по пояс… Ничего-ничего, это опыт, необходимый для взросления. Когда-нибудь он же вырастет, этот карапуз, сам станет взрослым и сильным, научится давать отпор и требовать выполнять обещания. Мы очень на это надеемся. Карапуз, мы с тобой…

ЗЫ. Вообще ветрянка болезнь серьезная и дает осложнения, хотя на первый взгляд вроде сидишь весь с головы до ног перемазанный зеленкой дома и все.