Вредные советы для бухгалтеров

1. Никогда не учись ни на каких курсах

У тебя же вышка по специальности. Русским языком в дипломе написано «бухгалтер». Документ есть – значит можешь работать. Запомни, абы кому дипломы с такими записями не раздают.

А на курсах что, во-первых непонятно, кто преподает. Может вообще не преподаватель. Понаберут по объявлениям абы кого, а они потом стоят перед слушателями и книжку вслух читают, без выражения. Книжку и дома можно почитать, к тому же бесплатно.

Во-вторых, что преподают. Да то же самое, что в вузе, это в лучшем случае. Зачем это тебе по второму разу слушать? Или начнут в дебри лезть, половина слов непонятно о чем. И спросить нельзя, подумают что ты дура безграмотная.

В общем, не ходи. Там еще заставляют тесты проходить, а оно тебе надо? А вдруг не пройдешь. Или пройдешь, но с низким результатом. Не надо об этом никому знать.

2. Документы держи в порядке, только тебе одной понятном

Например, счета-фактуры храни в коробке из под бананов. Входящие мятенькие, исходящие сложенные вчетверо. Прям валом хранить можно, сразу видно где какая.

Почему так – объясняю. Вот будут у тебя документы по папкам с реестрами лежать. Любой дурак без тебя разберется. И станешь ты скоро никому не нужной. А так, если нужен документ – зовут тебя. Но у тебя обед, сидишь спокойно дальше пьешь чай. Ничего, подождут, не сгорит.

Через месяц твоя значимость станет запредельной. Самый страшный кошмар у гены будет про твое заявление на увольнение. Пылинки с тебя будут сдувать, проверено.

Даже если случится такая беда, что тебя выгонят, пришедший на твое место бухгалтер через два дня сбежит в ужасе. И вуаля – тебя позовут обратно! Даже если это будет и не два дня, а два месяца – а это максимум – тебя возьмут обратно, причем уже на твоих условиях. При этом у тебя дополнительно появится в руках бензопила, которой ты до конца жизни будешь пилить гену: «вооот, меня не было ДВА месяца, а бардак, как будто вообще учета не было!» и т.д.

3. Никогда не веди точный учет

У тебя хоть одна сверка пошла сразу? Нет. Так зачем напрягаться? Все равно везде бардак. А кто сильно умный или кому больше всех надо – те сами к тебе придут и скажут правильные цифры.

Но ты сразу не соглашайся по акту сверки, а то могут подумать, что у тебя работы мало и ты ничего не делаешь. Надо сначала закатить скандал из-за двух копеек расхождений. Вероятность, что главбух с той стороны акта сверки начнет их искать, равна нулю. Всю эту историю размазать где-то на неделю.

Обязательно привлекать гену к этому процессу. Пару раз ворваться к нему в кабинет во время переговоров с заказчиком, с криком «да я счас этой суке пени выставлю на недоимку 2 копейки!», и шваркнуть об стол толстенную папку так, чтобы бумажки во все стороны разлетелись.

Тут главное не переборщить. Если гена начинает седеть на глазах, приволакивать ногу и дергать глазом – надо закругляться.

4. Не исправляй ошибки

Их видишь только ты. Больше никому до них нет дела. Так зачем тратить свое драгоценное время на поиск и исправление ошибок? Если вас проверяет аудитор, то тем более. Ему за это денег заплатили, вот пусть ищет и исправляет ошибки.

И вообще, не ошибается тот, кто ничего не делает. У тебя много ошибок? Потому, что ты очень много работаешь. Это же очевидно.

Посмотри на свою подругу, тоже главбушку. Ведь она все время в поиске ошибок и их исправлении. Потому что происходит вот что. Находишь ошибку в учете. Исправляешь, но тоже ошибаешься. Через два дня начисто забываешь, что исправляла и почему. Через неделю находишь уже две ошибки, обе исправляешь и тоже ошибаешься. Уже четыре ошибки. И все это растет как снежный ком. А ты не лошадь, чтобы столько работать.

5. Всегда сдавай нулевой баланс

Он нафиг никому не нужен. Можешь не стараться. Баланс для банка или для контрагентов все равно рисуют специально обученные люди. А твой баланс потребуется при налоговой проверке. Так пусть тебя поругают за пустой баланс, чем что-нибудь нароют. Баланс штука опасная. Покажешь что-нибудь не то, и все, кирдык.

6. Всегда зови программиста

Ты училась на буха. Всем этим компьютерам тебя не учили. Поэтому у тебя должен быть личный программист. Его учили программе 1С, вот пусть он в ней и работает. Твое дело документы внести. А дальше пусть она сама все считает.

7. Вовремя увольняйся или уходи на больничный

Как только на горизонте замаячит проверка – сразу увольняйся, в крайнем случае уходи на больничный. Неизвестно, кто до тебя тут работал и что накуролесил. Нет никакой необходимости тебе нести ответственность за чужие косяки.

8. Поддерживай свой высокий статус руководителя

Ты на должности главного бухгалтера. Это руководящий состав компании, значит тебе надо не работать, а руководить. Поэтому тебе в штат бухгалтерии нужно минимум три человека – зам, расчетчик и кассир.

9. Всегда принимай дела

Сразу очень четко проведи границу своей ответственности. Ты пришла на работу 16 сентября – вот с 16 сентября и отвечаешь за учет. А что там было до тебя – это не твоя ответственность. Если будут возникать какие-то проблемы, пусть приходит предыдущая главбушка и их решает. Это не твоя работа и тебе за нее не заплатят. Каждый должен делать свою работу.

10. Никогда не передавай дела

Начнем с того, что у тебя нет такой обязанности. Ты обычный наемный работник, твои обязанности регулируются трудовым кодексом. Так что написала заявление, встала и ушла.

И помни, в наши времена многие работодатели экономят на бухах. Чем бух дешевле стоит и меньше задает вопросов, тем он лучше для работодателя. Набери 10 фирм по 5 тыщ за месяц и ни делай ни хрена,а через год к сдаче годовой отчетности просто исчезни. Сейчас во времена короновируса многие этим удачно воспользовались. Вообщем, дерзай!