Антиутопия ШКВАР. Тысяча несчастных бухгалтеров

На место девочки-бухгалтера сегодня вышел робот - Роботесса. Красивая. В правительстве на смену четвёртому клону премьера М-на приходит его пятый клон. Тысяча несчастных бухгалтеров.

14 января 2222 г.

Бухгалтерия Челябинского космопорта, Нюрочка

Нюрочка пришла с работы со смятением души. С одной стороны, сегодня произошло то, что происходит уже второй год - на место девочки-бухгалтера сегодня вышел робот. Роботесса, как они себя сами называют. Красивая. Новенькая. Работает без обеда и без чая с 7 утра до 22 вечера. И не устаёт...

Хорошо, что Нюрочка работает в департаменте по связям с клиентами-людьми. Есть еще клиенты, требующие общения именно с человеком. Вот для них Нюрочка. Услуга с участием Нюрочки в пять раз дороже, чем с роботом. С другой стороны, Нюрочка осталась одна в коллективе роботов. Это значит, что выбрали ее среди остальных. Не удивительно, Нюрочка следила за собой, чтобы выглядеть не хуже роботесс. А надо сказать, что Нюрочка выглядела потрясающе.

Ее кожа от ежедневных гиалуроновых ванн была нежной и бархатистой. Несколько сеансов радиоактивной эпиляции убили все волосяные фолликулы, включая брови и ресницы. Идеально лысый череп был скорректирован филлерами до правильной шарообразной формы и покрыт тонким слоем сусального золота в форме чешуек. Третий глаз во лбу моргал, закрывался и поворачивался одновременно и в ту же сторону, что и остальные оба глаза. Два нижних ребра были удалены при рождении. Нюрочка перенесла четыре пластических операции по удлинению шеи и конечностей. Подкожная жировая ткань была заменена на искусственную. Детородная функция удалена. По сути Нюрочка мало чем отличалась от резиновых Зин.

Хотя нет. У Зин был дресс-код.

А у Нюрочки была всегда последняя колллекция Караваджо. Текущая коллекция называлась «Огородное пугало 18 века». На ногах были деревянные сабо на высоченной платформе и вязанные крупной вязкой полосатые чулки. Сверху рубаха из мягкой мешковины с длиннными рукавами, стёганное лоскутное одеяло с дырками для рук и пятиметровый узенький шарф очень крупной вязки, вытянутый и с неровными петлями. Все слегка драненькое, сикось-накось пошитое, линялое и запачканное сажей.

Но одно платье из позапрошлогодней коллекции она не отдала, очень ей понравилось. Выдранный кусок грубой хлопковой ткани, вручную сотканный на старинном ткацком станке из ниток, сделанных на старинной прялке вручную из чистого хлопка, с продранной посередине дыркой для головы, обожженный по подолу с одной стороны и залитый кровью с другой, и нежная вышивка крестиком красными нитками на груди.

Все эти вещи и занятия отнимали все Нюрочкино свободное время и деньги. Чтобы как-то укладываться, ей пришлось отказаться от найма жилья и снять спальную капсулу, куда она и приехала после тяжелого рабочего дня.

Забравшись в капсулу, Нюрочка включила послушать новости. Что-то произошло, это было ясно и очевидно, когда сначала сказали, что в правительстве будет новый премьер, а сейчас говорят, что на смену четвёртому клону господина М-на приходит его пятый клон. На этом она заснула, ибо нафиг хорошеньким девочкам забивать голову всякой ерундой.

15 января 2222 г.

Отдел кадров Челябинского космопорта, Нюрочка

С утра Нюрочку на входе пропускная система отправила ее в отдел кадров. Проходя мимо зала обслуживания клиентов, она посмотрела на своё рабочее место - оно было не занято. Это ее сильно успокоило. Однако, зайдя в кадры, она увидела там постороннего человека.

Здрасьте..., - сказала ему Нюрочка, но тот не ответил и продолжал молча ее разглядывать.

22 января 2222 г.

Станция метро, гвардейцы и Нюрочка

Она тысячу раз проезжала мимо этих несчастных бухгалтеров, сидящих в метро на станциях, держащих в руках айпады с надписями на экранах «считаю все недорого». Тысячу раз видела облавы на них, и это было душераздирающее зрелище, когда рослый робот-гвардеец вырывал из слабых лапок бухгалтерш их айпады и ломал их пополам об колено. Но ни разу за эту тысячу раз ей не приходила в голову мысль, что она может оказаться там же. И вот это случилось - она ехала в метро, с айпадом, на ту самую станцию, где собирались все бухи.

Выйдя, она долго бродила по станции, выбирая место где сесть. Ее охватывал тихий ужас от мысли, что она сейчас выберет место, сядет на него и до конца жизни будет там сидеть.

Новенькая что ли? - спросил ее один из сидевших там бухов. Она молча кивнула головой в ответ.

Шла бы ты отсюда, девонька, не для тебя эта профессия, - сказал бух, сидевший рядом.

Почему? - спросила Нюрочка.

Гвардейцы! Быстро уходим! - раздался крик по станции. Бухи исчезли, как будто их и не было. Нюрочка осталась стоять одна. Сзади послышался какой-то шум. Нюрочка обернулась - прямо на неё шел отряд роботов-гвардейцев.

Через полчаса Нюрочка ехала в большой чёрной машине вместе с другими людьми. Машина была полная, поэтому она сидела на ступеньках возле двери. Сидевший рядом человек долго рассматривал Нюрочку.

Ты что, бухгалтер? - наконец сросил он.

Да, - ответила она, кутаясь в своё лоскутное одеяло и стуча зубами от пережитого ужаса.

А за что тебя уволили? Неужели отказалась сотрудничать с АСК НДС?

Нет, не отказалась. Детектор лжи не прошла, - Нюрочку била дрожь.

Не надо тебе туда, куда мы едем, - сказал человек, немного помолчав.

А к-куда мы едем? - спросила она, пугаясь еще больше.

В исправительный лагерь.

В этот момент машина остановилась на повороте. Человек быстро приоткрыл дверь и вытолкнул Нюрочку наружу со словами «быстро уползай с дороги!». И машина уехала дальше.

Сисадмин вышел из заведения уже глубокой ночью. Квартал был так себе, но жить можно. Он поднял глаза к небу - там серебрилась Луна. Сисадмин медленно и очень неумело растянул харю в лыбе, зажмурился от наслаждения, и медленно, но четко, вытащил из-за спины сделанный из пальцев «ФАК». После чего засунул руки в карманы и пошёл, насвистывая, как ему казалось, что-то очень веселое, совершенно счастливый и куда глаза глядят.

Но далеко он не ушёл. В конце квартала он вдруг споткнулся о чьи-то ноги. Он извинился, потому что довольно больно их ударил, однако никакой ответной реакции не последовало.

Эй, вы чего тут разлеглись, - спросил Сисадмин, вглядываясь в темноту глазным протезом с ночным видением.

Мне больше некуда идти, - еле слышно прошелестел слабый женский голос.

Сисадмин сел рядом, чтобы рассмотреть. Это была девушка, красивая и модная, совсем из другой жизни. И другого квартала.

Давайте я Вас отвезу домой, - сказал Сисадмин.

Не надо, мой дом теперь здесь, - ответила девушка.

Как Вас зовут?

Нюра...

Так, Нюра, давайте я Вас сначала накормлю, а потом подумаем, что делать дальше.

Сисадмин взял Нюрочку на руки и пошёл обратно в заведение.