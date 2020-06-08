Время бухгалтеров заканчивается. Уже сейчас - лучший бухгалтер это программист!

Когда-нибудь мы станем совсем бабульками. Наденем платочки и валенки, сядем на лавочку во дворе и будем гундеть про падение нравов у современной молодежи. И сожалеть, что мы были, пожалуй, последними бухами, кто знал про бухучет ВСЕ, кто умел руками писать бухгалтерские проводки и делать баланс даже с закрытыми глазами, а также мог виртуозно посылать налоговую на Налоговый Кодекс.

Но! Начнём мы гундеть сегодня, ибо нравы нынешних бухов летят вниз со свистом Челябинского метеорита, даже может уже и Тунгусского.

Началось все с того, что понадобился еще один бухгалтер в штат. Да-да, несмотря на кризис наш бухгалтерский бизнес процветает, ибо собственники научились считать деньги, стали выгонять своих горе-бухов и переходить на качественный аутсорсинг.

Даём объявление в газету (хаха понаберут по объявлениям), и за сутки валится на почту порядка двухсот резюме.

Чтобы как-то отфильтровать совсем уж печальных и убогих, ваяем простейший тест из 10 вопросов типа «Напишите проводки по реализации любые» или «Какой проводкой отражается в учете начисление зарплаты, например, в торговле».

Приходят на собеседование дамы разного возраста и опыта, но на это не смотрим совсем, только на квалификацию. Разброс возраст от 20 лет до 56 лет опыт от 3 до 20 лет. При устном разговоре все бьют себя пяткой в грудь, какие они профессионалы и как они круто работали. Киваем друг другу как китайские болванчики, мило улыбаемся и даем заполнить этот простенький тест уровня первого курса церковно-приходской школы, ну так на всякий случай. По наивности полагая, что уж из двухсот бухов кого-нибудь да выберем. На первичку.

Фильтр сработал как часы - больше половины соискателей отвалилась сразу. Кто-то начинал бурчать, что он всю жизнь с первичкой и зачем ему знать проводки, он же бумажки перебирает и только. Реально, уважаемые вы думаете, что на первичке не надо знать проводки? Мы ж не оператора ищем. Да и еще удивлю – сейчас куча сервисов по автоматическому вводу документов в 1С, и как бы просто болванчики по вводу первички не нужны. А нужен грамотный бух, который разбирается в бухучете, видит на какие счета упали цифры и правильно ли все встало в программе. ибо певичка это КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ БУХГАЛТЕРИИ.

Не было ни одного правильно решённого теста!

Пришлось выбирать из тех, кто хоть что-то ответил. Вот про них собсно и разговор.

Все финалисты имели оконченное высшее экономическое образование и опыт работы бухгалтером от 3 лет, в том числе на самостоятельном балансе. Были и матерые главбухи, хотя это они себя так считали, а на деле пшик.

Никто из финалистов не написал проводки по реализации более-менее правильно.

Среди ответов были такие перлы как Дт 41 Кт 70 начисление зарплаты в торговле или Кт 62 Дт 51 проводки по реализации материалов или Дт 60 Кт10 поступление материалов на склад.

И вишенка на торте, хотя какая вишенка, тут целая стриптизерша - приписка на одном из тестов «а зачем это знать-то, есть же программа».

У меня остался один вопрос: «Как человек мог работать главбухом 15 лет в крупной строительной компании, не зная совсем проводки и не понимая бухучет?». Хотя ответ нашелся быстро. Программист! Ёпрст, есть же программист! Если в программе что-то не работает или не закрывается, то мы зовем программиста, он все поправит. Вот и выходит, что лучший бухгалтер это ПРОГРАММИСТ!

До сих пор в поиске буха. А не надо было выпендриваться с проводками. Тоже мне, прошлый век винтаж. Проводки никому не нужны. Программа все считает. Сиди только кнопочки жми и улыбайся. И жди, когда на твоё место робота посадят. Роботессу.