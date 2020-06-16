10 вредных советов для генерального директора

Сборник вредных советов, составленный по собственным ошибкам и ошибкам наших клиентов, а также руководителей друзей и знакомых.

1. Никогда не регистрируй на себя ООО или ИП

Страшно жыть в последнее время. Солидарка, субсидиарка, банкротства, контролирующие должника лица – брррр… И налоговая совсем озверела. Оно тебе надо? Вон у тебя сосед Петрович, алкаш, нигде не работает, и детей четверо. На него регистрируй контору, ему ничо не будет.

2. Никогда не нанимай грамотного буха

Грамотные они вобще ничерта не соображают. Им лишь бы отчетность вовремя сдать. Будут тебе только палки в колеса ставить и жизни учить. Бери в бухи тещу, она 20 лет в ОРСе кассиром проработала, всю эту кухню как свои пять пальцев знает. И жена не будет плешь грызть, что за бух там у тебя. Дело говорю.

3. Поменьше бумажек

Столько денег уходит на всю эту бюрократию – бумагу, принтеры с картриджами. Толку то от них. Вон у тебя свояк юристом трудится в строительной конторе. Вечно судится со всеми, бегает по судам с чемоданом бумажек. И чо? Я так понимаю. Если тебя кто кинуть собрался, то кинет обязательно, хоть стопицот бумажек сделай.

4. Не плати сам зарплату

Работники они тупорогие. Только на работу устроился, а уже зарплату давай. Так не пойдет. Пусть он поработает месяц-два-три, а ты посмотришь, нужен тебе такой работник или нет. Плати зарплату авансами. По закону положено в обязательном порядке только авансы платить. Причем, только если работник попросит. А если не просит, то и не плати. Может ему деньги не нужны, ему с тобой работать интересно.

5. Всегда бери предоплату

Заказчики вечно норовят с темы спрыгнуть. А ты берешь аванс – и фсе, он уже никуда не денется. Будет ждать как миленький, пока ты ему не отгрузишь или пока ему не надоест.

6. Бери кредиты и покупай всякое барахло

Бьют – беги, дают – бери. Купи себе машину, большую черную за 15 лямов, на которой только вокруг заправки ездить. И пару КАМАЗов убитых вхлам, наймешь двух водил они тебе их забесплатно сделают, им же работать надо. Катер, на рыбалку с пацанами ходить. Земельный участок, это вложение денег. Базу или какой-нибудь недострой. Ты же серьезный бизнесмен, у тебя должно быть до черта всякого такого барахла.

7. Трать деньги налево и направо

Не надо, чтобы деньги на счету без дела валялись. Переводи их сразу себе на карту. Потом кто-нибудь придет к тебе денег просить, а ты такой «а нету денег видишь счет пустой». И вуаля деньги в целости и сохранности. А так бы потратили бы на какую-нибудь ерунду типа налоги.

8. Пользуйся услугами обнальщиков

Без них работать невозможно – в трубу вылетишь. Налоговая совсем бизнес задавила.

9. Давай взятки и откаты

Иначе будешь как лох с чемоданом бумажек по судам бегать. А так все будет решаться мгновенно и со 100% гарантией.

10. Быстро сматывайся

Как только запахло жареным. В конце концов ты тут вобще никто. А рулил всем воон тот синяк в трениках с пузырями на коленках.