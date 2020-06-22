11 вредных советов для налоговых консультантов

1. Сохраняйте мрачное выражение лица

Вы же налоговый консультант, а не аниматор в Марко Поло. Что может быть мрачнее темы налогов? Только смерть. Эта мысль должна читаться на вашем лице. Вы должны олицетворять всю мировую скорбь о несправедливости смерти и налогов. И должна быть у вас такая непокорная покорность. Типа вы осознаёте всю неизбежность, но боретесь изо всех сил. Такая вот бессмысленная жизнь. Потому и мрачен.

2. Научитесь говорить убедительно

Сходите на курсы НЛП или наймите старую цыганку, второй вариант лучше. Потому что вам придётся говорить чушь с очень умным видом. Очень грамотным людям. Заплатившим вам очень большие деньги. Или берите пример с Кашпировского, кстати,его можно и нужно скопировать. Но цыганка лучше.

3. Предлагайте абсурдные решения

Если вы будете советовать просто платить налоги, вас не будут слушать. Если будете советовать просто не платить налоги, вас посадят. Но это фигня, главное, что ни в том ни в другом случае денег не заплатят. Потому что так просто и без вас умеют. А вот если вы будете предлагать оформить всех своих сотрудников самозанятыми, или выдавать зарплату в подотчёт ,или завести ИП-управляющего, то вас будут напряжённо слушать, пытаясь уловить мысль. А за это как раз платят. Вот почему. В налогах как - чем ты логичнее, тем быстрее тебя вычислят и хлопнут тапком. А если ты ведёшь себя как непредсказуемый дебил - пока тебя вычислят время уйдёт за пределы срока давности. Или не смогут дело сшить для суда потому что логики ноль.

4. Говорите заумно, так чтобы мозги рвало

Для этого самое оно подходит стиль, в котором написан Налоговый кодекс. Одна мысль - одно предложение - должно проговариваться не менее 15 минут. Вложенных смысловых уровней должно быть не менее восьми. Причастных и деепричастных оборотов много не бывает. Обязательно несколько раз вернуться к вышесказанному. Вообщем, надо заплести мозги слушателей в косичку и завязать морским узлом. Чтобы избежать перегрева слушателей, периодически выкрикивайте однословные предложения. Типа «НО!», «ГО! СУ! ДАР!! СТВО!» или «НДС!!!». И руками вот так, как Ленин в октябре.

5. Никогда не берите ответственность за свои советы

Во-первых, советы на то и советы, что ответственность на себя берет тот, кто ими пользуется. Кто как понял, так их и применяет. Не бойтесь об этом сказать слушателям сразу. Как раз начнёте свою речь с фразы «буду с вами честен». Это очень хорошее начало. Все подумают, что это относится ко всей вашей речи. Хотя вы имели ввиду только следующее предложение.

6. Ведите себя как безумный гений

Для этого достаточно быть слегка нечесаным, небритеньким, помятеньким и в дорогих очечках, перемотанных скотчем. Можно еще ходить ни с кем не здороваться, уставившись глазами в пол. Очень-очень трогательно долго искать свои очки, по карманам, в портфеле, на столе, которые все это время были у тебя на лбу. Лучше дождаться, чтобы кто-нибудь из слушателей подошёл и снял очки со лба. Можно типа похулиганить - во время обшаривания карманов в поиске очков выронить из кармана презерватив в упаковке, гусарский, размера ХХЛ, с усиками - и со словами «ааа, вот ты где был» засунуть обратно в карман. Как ни в чем не бывало.

7. Носите с собой портфель

Портфель должен быть убитый вусмерть, как будто вы с ним все 10 лет ходили в школу, все 10 лет катались на нем с горки и лупили одноклассников, точнее они вас лупили этим портфелем. Ручка оторвана замки сломаны, поэтому носить его надо прижав к сердцу. Да, он должен быть набит бумагами под жвак, так чтобы при ходьбе они вываливались по одной и летели за вами как стая белых птиц.

8. Шутите и рассказывайте анекдоты

Не часто и немного, с тем же мрачным выражением лица. Во-первых, это будет неожиданно, а это всегда привлекает внимание. Во-вторых, юмор признак высокого интеллекта. И в-третьих, смех отвлечёт от мысли «чет нихрена непонятно», которая будет у каждого второго слушателя. К тому же, из ваших уст юмор будет выглядеть сарказмом, а это совсем другой уровень, практически оппозиция.

9. Ни в коем случае не вступайте в полемику

Может оказаться, что оппонент грамотнее и умнее вас. Уделываться перед слушателями вообще не вариант. Поэтому внимательно слушаем бузотёра, не перебивая, скрестив руки на груди и поглядывая на часы. Через пару минут прервите его речь и начните нести что-нибудь типа «мне горько это слушать», что молодежь такая сякая, трали-вали и му-хрю о несовершенстве мира и людей. И ни в коем случае не по теме бузы. Можете потом даже снять ролик и выложить в соцсети про тупые вопросы ,которые задают,потому что не у вас обслуживаются,не у вас консультируются, вот поэтому ни хрена и не понимают.

10. Учите всех жить

Потому что вы самый успешный, самый умный, да что там - и самый красивый.Так и говорите,что достигли уровня бога в налогах,в учете. Вы один такой в белом пальто,только у вас высокий рейтинг по мнению какого-нибудь бухгалтерского журнала,у вас самый лучший блог в соцсетях и проч… Только вы знаете секрет успеха. К тому же вы такой щедрый, что готовы поделиться своим секретом со всеми людьми за очень разумные деньги. Вы еще и очень смелый человек, не каждый может вот так просто указать на ошибки даже коллегам, глядя прямо в лицо человеку и не боясь получить в табло. Ваш высокопрофессиональный авторитет даёт вам право на это. Хотя, конечно, попадаются отдельные личности низкого происхождения, не понимающие ваших благих намерений к ним. От таких нужно просто уходить быстрым шагом.

11. Приготовьте пути для отступления

Всякое может случиться. Поэтому лучше держать себя в хорошей физической форме. Паркуром позаниматься например. Боксом тоже. А то знаете, налоговому консультанту с битым лицом никак нельзя, амплуа не то.

ПыСы: Если вдруг кто-то кого-то тут узнал - обознатушки хаха. Это мы с себя писали :))))