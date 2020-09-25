Дремучая безграмотность мелкого российского предпринимателя. Что делать?

Хоть бы уже какой-нибудь ВУЗ придумали для предпринимателей, и стали выдавать диплом. Типа окончил факультет "Бизнес и предпринимательство по специальности Предприниматель". Чтобы без такого диплома ИП или ООО вообще не открывали. А то уже сил нет, как кто придет – хоть стой хоть падай и валяйся…

Вот только последние трое.

Первый. Клиника, врачи, высшее образование как-никак. Втроем организовали ООО, работают третий год, денег валом, все хорошо. Двое вызверились на третьего, причины не суть. Третий ушел, хлопнув дверью. У оставшихся двоих чото неспокойно на душе, приходят на консультацию.

Смотрю документы, все трое учредители, имеют по 33,33% доли. Чистые активы под 20 лямов на начало 2020 года. Спрашиваю, давно ушел? В мае. Смотрю по ЕГРЮЛ – все трое на месте. Та-а-ак, а бумаги какие подписывал перед хлопаньем дверью? Достают бумагу. Читаю – прошу уволить меня по собственному желанию… мда.

Рассказываю про Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об обществах с ограниченной ответственностью" в части выхода учредителя из общества. Записывают в тетрадку под диктовку, чуть не плача. Сообщаю им безрадостную новость про необходимость выплаты действительной доли выходящему учредителю в размере 33,33% от стоимости чистых активов, а это практически 7 лямов. Также говорю, что если третий хоть чуть-чуть умнее корюшки, он может продать свою долю легко и просто лямов эдак за 10 какому-нибудь барыге. Так что идите и миритесь с третьим, попробуйте договориться.

Второй. Строитель. Можно дальше не продолжать, да? В 2018 году накуролесил с бумажным НДС. Ну все куролесили, а я чо лысый. В 2019 году налоговая наехала и заставила обнулить все вычеты по НДС, без разбору. Обнулил. Доплатил. Достроил объект, непонятно из чего, из говна и веток не иначе. Думал все, беда миновала. Ага, как же. В июне 2020 года приходит уведомление о начале выездной налоговой проверки. Пришел с уже подписанным актом, там полтора ляма доначислений, штрафов и пени. Сумма вроде некритичная, но у него денег нет совсем. Ваабще.

Я смотрю деклу по прибыли, там себестоимость 3 рубля 52 копейки. И косвенных тыщ на сто. Все. Остальное прибыль. Спрашиваю, а где материалы и услуги машин и механизмов? Которые в КС-2 перечислены. В ответ му-хрю я в вашей бухгалтерии ничего не понимаю, но ты сделай, чтобы налог на прибыль не платить. Я знаю, что можно так сделать, до тебя другие бухи так делали.

Третий. Пока между учредителями мир, они все кажутся как минимум вменяемыми и разумными. Но как только начинаются разборки, разум покидает предпринимательские головы. Один из таких с покинутой головой потребовал базу 1С. Выгрузили на флешку и отдали в руки. Неделю выносил мозг требованием отдать ему «коды» к 1С. Кое как опытным путем удалось установить, что он просто втыкал флешку в слот и пытался открыть файл выгрузки базы. Быть дебилом – это скачать 1С на флешку, вставить ее в щель в стене и кричать «коды, где коды?! (имя, сестра!)», потом обидеться на буха и уйти в полицию.

И все эти персонажи к сожалению, не плод воображения, а наша суровая действительность.