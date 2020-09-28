Тест: Кто ты как предприниматель - Трус, Балбес или Бывалый? Или может Шурик?

Как вы уже успели заметить, мы любим все классифицировать и раскладывать по полкам. Зачем мы это делаем? Чтобы видеть взаимосвязи и прогнозировать будущее. А это ох как актуальненько в наше смутное время. Хотя время тут при чем? Место у нас заколдованное...

Предприниматели - это наши клиенты. Чем лучше мы, бухгалтера и аутсорсеры, будем их понимать, тем больше денег заработаем. Итак, поехали.

Тест на определение типа предпринимателя

Наткнулся в интернете на рекламу тренинга для предпринимателей что-то типа Финансовый интеллект или Денежный поток.

1 балл. Запишется одним из первых. Будет принимать активное участие во всех сессиях. Выполнит все задания и заработает максимально возможное количество баллов, за что получит приз в виде обеда с тренером в дорогом ресторане. Будет хвастать этим фактом до конца жизни.

2 балла. Запишется, сходит на одну-две сессии, причём на второй тупо уснёт в самом начале. Пошлёт своего работника вместо себя, со словами «потом все мне расскажешь». Получится как в анекдоте про Карузо (- а мне Карузо не нравится - а ты его слушал? - не, мне Фима напел).

3 балла. Сходит на первую сессию без оплаты. Посмотрит сколько народу, прикинет выручку и расходы. П, может ли он такое замутить. Изучит все предлагаемые партнёрки и пригонит весь свой персонал на тренинг и заработает на этом приличную сумму партнёрских.

4 балла. Также сходит на первую сессию без оплаты. Потусит там, пообщается с народом. Решит, что это ему не надо, потому что он все это знает и так/ он уже был на таком/ это не стоит таких денег/ пока нет денег. Но ссылку сохранит, вдруг что изменится.

Появилась возможность взять кредит на льготных условиях с очень низкой ставкой и длительным сроком погашения, но при соблюдении некоторых условий.

1 балл. Наймёт юристов, двух или трех, для анализа условий договора. Самолично просчитает все мыслимые варианты развития событий с одной целью - доказать невыгодность предложения. И с удовлетворением откажется, приговаривая «ха-ха нашли дурачка».

2 балла. Возьмёт не глядя максимально возможную сумму и купит какой-нибудь актив, который через год вырастет в цене в два раза. Позже попадёт под списание остатка кредита в качестве мер поддержки малого бизнеса. Не соблюдет ни одно из требуемых условий. Попадёт под проверку контролирующего органа, но внезапно случится форс-мажор типа самоизоляции.

3 балла. Внимательно с юристом изучит условия договора. Хапнет три-четыре таких кредита, а то и больше. Наварится по самое нехочу. Сделает все возможное, чтобы деньги остались в обороте. Кардинально увеличит масштаб своего бизнеса.

4 балла. Или пропустит мимо ушей, потому что кредит ему не нужен. Или возьмёт небольшую сумму и спустит ее на всякую ерунду. Потом будет долго судиться с банком и в итоге обанкротится.

Встретил хорошего знакомого с потрясающей бизнес-идеей. Хороший знакомый специалист в области деятельности идеи, ищет бизнес-партнера для ее реализации.

1 балл. Будет активно обсуждать идею, выискивая в ней слабые места. Построит несколько бизнес-моделей и бизнес-планов. Найдёт железобетонные доказательства того, что идея не взлетит. Потом будет долго ругать правительство за отсутствие поддержки. Вобщем похоронят идею и выпьют за упокой.

2 балла. Возьмёт в компаньоны знакомого. Реализуют бизнес-идею. Не получится. Знакомый плюнет и уйдёт обратно в найм. После чего идея попрет и заработает кучу денег.

3 балла. Возьмёт знакомого на работу на фиксированную зарплату. Может даже на процент от прибыли, но не оговорит какой именно. Даже будет называть его компаньоном. Заработает на идее прорву денег. Через год-два уволит знакомого.

4 балла. Организуют совместный бизнес. Реализуют бизнес-идею. Не получится, обанкротятся. Разругаются в хлам. Оба уйдут обратно в найм с твёрдой верой в невозможность вести честный бизнес в России.

Типы предпринимателей

ТРУС (3-4 балла) Этот потратил прорву денег на всякие курсы и тренинги. Даже открыл ИП и снял офис. Составил кучу бизнес-планов, всяких разных. Даже что-то начал делать. Но дела идут плохо, и лучше не будет. Потому что он реально трус. Боится, что его кинут на бабки. Боится налоговую. Боится нанять грамотный персонал. Боится, что конкуренты угонят его супер-пупер бизнес идею. Боится, что не получится, панически боится неудачи. Поэтому без конца учится и пишет бизнес-планы, вместо того, чтобы просто начать что-то делать. Это они при найме бухгалтера или аутсорсера с важной мордой говорят о блестящих перспективах и громадных оборотах. А сейчас, пока не начали работать, платить же не за что, работы ведь нет, какая оплата? Не нужно с ними работать.

БАЛБЕС (5-7 баллов) Есть такая категория людей - «дуракам везёт». Прям выбешивают. Вот казалось бы, ну дурак дураком человек, а бизнес у его худо-бедно идёт, а то и вприпрыжку скачет. Ни черта не знает, но рядом всегда грамотный партнёр или ключевой сотрудник. Вот умеет находить нужных людей и главное договариваться с ними. С чертом в пекле договорится на поставку дров и котлов. В нашей жизни только один закон работает как часы - закон подлости. Но на Балбесах он даёт конкретный такой сбой. Что бы ни происходило страшное и серьезное, Балбес всегда выходит сухим из воды. Самый треш это Балбес с инициативой. Боженька конечно всех Балбесов бережёт, но на инициативного у него иногда лопается терпение. И тогда летит все кувырком к чертям. Работать с Балбесами можно со всеми, кроме инициативных. Этих сразу посылать глухим брянским лесом, полным партизан.

БЫВАЛЫЙ (8-10 баллов) Этот прям барыга-барыга, копытит бабки. Из многодетной бедной семьи с пьющим родителем, ничего слаще морковки в детстве не видевший. Образования толком нет, включая среднюю школу, зато есть опыт зарабатывания денег лет эдак с 12-14. Первый бизнес организовал на ровном месте - что-нибудь типа сбора стеклотары или мытья машин на пустыре. Причём именно бизнес, то есть нанял сборщиков и мойщиков, а сам только собирал деньги с заказчиков и организовывал процессы сбора или мытья. Я лично знаю такого, в 15 лет в батином гараже организовал сборку корпусной мебели. Аттестата о среднем образовании у него нет. Да, и машина у него эпичная. На заднем стекле у надписи «Мебель на заказ» когда-то отвалилась буква «М». Так и ездит, потому что заказы утроились. Это чистая правда. Но есть и исключения из правил. Может быть и из хорошей семьи с хорошим образованием на каком-нибудь факультете романской поэзии - не суть. Главное, что еще в школе начал зарабатывать на своих лоховатых одноклассниках - продавал домашки, рефераты и прочую лабудень. К 20 годам имел свой стартовый капитал и понимание, что и как делать в бизнесе. К Бывалому на бухгалтерию надо еще попасть. У Бывалого лимбическая система горит во лбу, он людей насквозь видит. За просто так ничего платить не будет. Но если приносить ему весомую пользу, оплата будет соответствующая. Нельзя сказать, что он жадный, хотя это так и выглядит со стороны. Он не жадный, он экономически обоснованно расходует деньги. Непотопляемые, были есть и будут всегда. Желательно работать только с такими. Беда в том, что их критично мало среди бизнесменов.

ШУРИК (11-12 баллов) Основная масса предпринимателей - это обычные люди, или Шурики. Что-то получается, что-то нет, но больше нет. Немножко поучились бизнесу, попробовали поработать. Это из них подавляющее большинство разорится в первый же год и уйдёт обратно в найм. Или в самозанятые. Их беда в том, что они обычные хорошие люди. У них есть принципы и моральные ограничения, а это к сожалению не совместимо с бизнесом. В бизнесе нет других категорий кроме как «выгодно» и «не выгодно». Если ты в обычной жизни активист Фонда защиты животных, и тебе подворачивается отличная возможность заработать на торговле охотничьими ружьями - и при этом ты начинаешь метаться между своими принципами и бизнес-идеей - все, бросай к чертям бизнес и иди в найм продавцом телефонов в Евросеть. Работать с такими можно, но надо держать руку на пульсе. И на условиях предоплаты. А то они люди хорошие, но ошибочно считают, что и мы тоже хорошие. А мы меркантильные суки. Как-то так...

Вот вам показательный пример из жизни, когда был неверно определён тип предпринимателя. У одной мадам был бизнес аккаунт в одной соцсети, посвящённый здоровому образу жизни, с хорошим контентом и несколькими сотнями тысяч подписчиков, также мадам была фитнес-тренером .Мадам была ярой ЗОЖ-ницей, во всяком случае так выглядело со стороны. Ну вот нагрянул короновирус, надо как-то крутиться и у мадам возникает бизнес идея - торговать пивом. Вы сейчас спросите - откуда у ЗОЖ-ницы вообще могла появится идея про пиво. Нууу как-то так, как говорится - шла-шла и нашла. Мадам бросает к хренам свой ЗОЖ-аккаунт и начинает продавать пиво, зарабатывая при этом в три раза больше, чем на ЗОЖ.

Ее бывшие ЗЛЖ-подписчки с изумлением и негодованием потребовали от неё объяснить такое поведение. На что мадам ответила «ничего личного только бизнес». Подписчики ошибочно считали, что мадам - Шурик, а она оказалась Бывалым самой полной и последней версии.