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Боевая подруга генерального директора. История первая

Для рубрики Бухгалтеры
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Тема избитая, танцы на этих граблях не прекращаются и похоже не прекратятся никогда. Кто виноват и что делать?

История первая

Есть у меня друг, назовём его Паша, у него ресторан китайской кухни. Разумеется есть китайский партнёр. Ресторан хороший, проходняк нормальный, средний чек приличный. В общем у Паши все хорошо. Было. Пока он не взял бухом свою боевую подругу - красивую армянскую женщину с красивым неармянским именем Нора.

Видите ли по феншую надо окружать себя красивыми вещами и людьми. А до Норы у него работала другая бушка, со слов Паши грымза и страшная. И толку от неё было ноль, это тоже со слов Паши. Потому что, как только Нора стала бухом, ресторан попер в гору. Феншуй фигли.

От меня то чего надо, поинтересовалась я. #Тыжбухгалтер, говорит Паша, там у китайца с Норой какие-то терки по части бухгалтерии. Можешь посмотреть, а? Я не понимаю... Ладно, чо не посмотреть. Прихожу к девяти пока никого нет посмотреть че там. Через два часа вижу, почему терки - касса не идёт, прибыль они вывести не могут, доли соответственно тоже. И еще вижу, как Нора пытается дурить китайца, а также, как и где китаец дурит Пашу.

Через два часа приходят Нора и китаец со своей бушкой китаянкой. Я им всем говорю - или мы наводим порядок и работаем как договаривались, или я пошла. И показываю пальцем как, где и кто кого дурит. После этого Паша с китайцем пошли на склад разговаривать, а Нора с китаянкой остались со мной.

Нора, в бешенстве звеня полкилограммом золота, сначала наехала на меня, типа ты кто вообще такая? На что я нудно и методично стала тыкать пальцем в ее учёт, а если быть точным, то в его отсутствие. И говорить, что надо сделать, чтобы касса пошла. Тут вдруг китаянка поворачивается ко мне, начинает кивать башкой и поддакивать, мол что она все это уже говорила Норе, но безрезультатно.

Нора, почуяв что власть может внезапно для неё поменяться, переобувается на ходу - присаживается рядом со мной со словами «ну наконец-то у нас тут появился грамотный человек». И сходу предлагает мне работать с ней вдвоём, я ее всему научу, денег на бухгалтерию тут выделяют достаточно, нам на двоих хватит. То есть чисто по-армянски: я делаю всю работу - раз, при этом параллельно учу нулевую Нору - два, и за все это получаю ползарплаты - три. Ха-ха, я проржалась и говорю. Давай так: я делаю всю работу - раз, параллельно учу тебя и ты мне за это платишь отдельно - два, вся зарплата моя - три. Обиделась. Пожаловалась на меня Паше.

В общем, где-то за месяц я восстановила учет с начала года. Касса сошлась в два счета. Китаянка долго потом смотрела мою «1С-ку Трактир» с нескрываемой завистью и где-то даже с уважением, что для китаянки вообще немыслимо. Все пытала меня где такую взять, не купить.

За тот же месяц вывела маржу по группам и внутри групп. Обнаружила несколько блюд с «проблемной» маржей, предположила перевес. Как в воду глядела. Перевес составил от 30 до 180 гр на одно блюдо (а это мясо!!). Паша с китайцем опять ушли на склад разговаривать.

В баре обратная ситуация. Дешевого пойла недостача, дорогого - примерно такой же излишек. Понятно, что плюс нормальный такой. Дали по башке барменам, чтобы поаккуратнее были, не спалились.

Кто не понял - никакого криминала нет. Коктейль состоит из нескольких видов бухла. Небольшой недолив дорогого и перелив дешевого заметить сложно. 

Кроме вышеописанных таких простых плюшек, которые дал управленческий учет, еще я вернула уплаченные страховые взносы за китайцев-поваров, а это было около 200 тыщ, прошла проверку ПФР, сдала корректировки, наладила документооборот с миграционкой. Еще сделала БДР годовой, посчитала ожидаемую сумму прибыли к распределению, и написала контрольные точки ее достижения - проходняк, средний чек и маржу.

Нора еще какое-то время тусила рядом, поливая меня помоями за глаза, но все было уже бессмысленно. Вот так бабло победило зло.

Продолжение следует...

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