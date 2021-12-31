Бухгалтерия ада в бумажном виде за 299 рублей

Мы выпустили книгу, собрали всю нашу писанину из блога и опубликовались. На Литресе. Сами офигели, да. Даже нашлись покупатели, представляете, второй десяток продаем.

И вас приглашаем присоединиться к этим странным людям. Хотите в электронном виде, будете ходить по улицам или ехать в метро с гаджетом и ржать в голос. Пусть завидуют и вызывают санитаров. А хотите - в бумажном виде. Когда нибудь ваши продвинутые правнуки найдут книжку на дачном чердаке и прочитают. Хотя бы абзац в серединке. И что-то поймут про вас, как минимум вспомнят или помянут.

Отдельная бесконечная благодарность всему Клерку и Борису с Мариной в частности, за то что поверили в нас. Мы все-таки бухи, а не писатели.

Спасибо всем, нашим фанатам и хейтерам, за то, что вы нас направляли и давали вдохновение. Ждем вас всех на Литресе.