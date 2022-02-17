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Почта России и рассылки ФНС. Нам одним кажется, что почта России так решает свои финансовые проблемы?

Для рубрики Бухгалтерия
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Сегодня мы обе побывали на почте России. Насте пришло письмо из налоговой — заказное, на бумаге.

Ну я поперлась, мало ли что. И что? А то — в отделении человек 25 стоит, талончики выдаются, очередь не движется, народ прибывает.

Бабушки с палочками, с квитанциями в руках, дедушки в шапках-ушанках с суровыми лицами. На какой-то миг мне показалось, что я попала в другой мир, лет на... дцать так назад. Народ стоит, человек 40 уже набилось, сидений максимум 5.

Потом БАЦ!! И компьютеры ломаются, талончики не выдаются, кто за кем стоит — не пойми. Апокалипсис местного масштаба. Все массово начинают лезть в окошечки к операторам, кто в масках, кто без, у кого маски уже на ноги сползли.

Почтальоны из окошек кричат — отойдите все на 1,5 метра, у нас деньги, хорошо, что не оружие... Ага щазз, ты только отойди и все, очередь не пропустит тебя. Зомби-апокалипсис.

Говорю, дайте мне одно письмо, оно из налоговой, мне не надо платить, я быстро.... И ручки так сложила и взгляд, как у котика из Шрека. Видимо, на народ подействовало слово — налоговая. Меня пропустили. Получаю заветное письмо. Выбегаю на улицу, маску к чертям срываю. Письмо вскрываю. А там.... Чтобы вы думали? Требование об уплате налога на 20 рублей!!! Господи! На 20 рублей заказное письмо, и это то требование, которое уже было по ТКС и давно уплачено. Здесь мне просто хочется убивать.

Пришла в офис, позвонила в налоговую и спросила — чихуахуа вы шлете такие письма?

Ответ: массовая рассылка.

Ольге пришло два письма — заказные, на бумаге.

Ну и я поперлась, мало ли что. И что? Все под копирку — 40 человек, компьютеры поломались, талончики не печатаются, зомби-апокалипсис. Через три часа получаю свою почту, выбегаю на улицу, маску к чертям срываю. Письма вскрываю. А там.... Что бы вы думали? В одном требование об уплате взносов на 13 рублей, во втором требование об уплате пени 3 копейки!!! Которые уже оплачены еще неделю назад!

И это разные города нашей необъятной страны.

Каждое заказное письмо стоит около 50 руб. плюс потери времени совокупно 6 часов.

Нам одним кажется, что почта России так решает свои финансовые проблемы? И что они точно воруют время, собирают и отправляют его посылками на Альфа Центавру?

Пост написан пользователем
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